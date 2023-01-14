МЮ представлены планы по обновлению "Олд Траффорд"

Олд Траффорд "Манчестер Юнайтед" получил на рассмотрение ряд вариантов по обновлению своего стадиона "Олд Траффорд".

Разработкой соответствующих вариантов занимались ведущие консультанты из Legends International и Populous.

Основных вариантов всего два: масштабная реконструкция и строительство совершенно нового стадиона на месте 74-тысячного "Олд Траффорд".

И если "апгрейд" оценивается в 1 миллиард фунтов, то возвести новую арену выйдет вдвое дороже, сообщает Daily Mail.

Второй вариант предусматривает поэтапное строительство, что позволит "Юнайтед" продолжать играть на "Олд Траффорд", сохраняя доходы от проведения матчей, пока ведутся работы.

Вероятно, окончательное решение будут принимать уже новые владельцы "Юнайтед", потому что семейство Глэйзеров надеется осуществить продажу клуба в ближайшие месяцы.


Метки Манчестер Юнайтед, Олд Траффорд, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2023 09:00

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  1. closer 14.01.2023 09:32 # closer
    Бомжей на мороз;
    Нужен абсолютно новый стадион, чтобы мне захотелось туда приехать.

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