МЮ представлены планы по обновлению "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" получил на рассмотрение ряд вариантов по обновлению своего стадиона "Олд Траффорд".

Разработкой соответствующих вариантов занимались ведущие консультанты из Legends International и Populous.



Основных вариантов всего два: масштабная реконструкция и строительство совершенно нового стадиона на месте 74-тысячного "Олд Траффорд".



И если "апгрейд" оценивается в 1 миллиард фунтов, то возвести новую арену выйдет вдвое дороже, сообщает Daily Mail.



Второй вариант предусматривает поэтапное строительство, что позволит "Юнайтед" продолжать играть на "Олд Траффорд", сохраняя доходы от проведения матчей, пока ведутся работы.



Вероятно, окончательное решение будут принимать уже новые владельцы "Юнайтед", потому что семейство Глэйзеров надеется осуществить продажу клуба в ближайшие месяцы.