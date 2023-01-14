Поттер: "Тяжело видеть какой-либо свет"

Наставник "Челси" Грэм Поттер признался, что в данный момент ему сложно "видеть какой-либо свет".

В минувший четверг "Челси" впервые за 17 последних лет проиграл "Фулхэму" (2:1), оставшись на 10-м месте в Премьер-Лиге.



"Синие" демонстрируют ужасные результаты, а лазарет команды переполнен. В сложившейся ситуации Поттеру сложно обнаружить какой-либо позитив.



"Я не могу сидеть здесь и делать вид, что ситуация улучшается, когда результаты такие, какие они есть".



"Сейчас мы гораздо больше знаем о клубе, мы гораздо больше знаем об игроках, мы гораздо больше знаем о том, что нам необходимо для возвращения клуба на прежние позиции".



"Сейчас мы не там, где должны быть. За последнее время произошло много вещей, которые привели к сложившейся ситуации, и мы должны убедиться, что поступаем правильно в плане движения вперед".



"Но в данный момент это тяжело. Тяжело видеть какой-либо свет, тяжело видеть какой-либо подъем, потому что мы испытываем боль от поражения".



"Думаю, каждый в клубе страдает. Ты ищешь ответы. Ты не ищешь виноватого, а просто ищешь ответ, но, конечно, это не так уж просто", — цитирует Поттера The Independent.