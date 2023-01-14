"Челси" обсуждает покупку Мадуэке

"Челси" вступил в переговоры о покупке вингера ПСВ и молодежной сборной Англии Нони Мадуэке.

По информации Sky Sports, "Челси" и ПСВ пока не удалось достичь компромисса насчет стоимости Мадуэке, но переговоры продолжаются.



Нони получил футбольное образование в академиях "Тоттенхэма" и "Кристал Пэлас", а в 2018 году уехал выступать в Эйндховен.



20-летний Мадуэке сыграл 50 матчей и отличился 11 раз за ПСВ после своего дебюта в январе 2020. Правда в этом сезоне Нони лишь отметился только одним появлением в старте и забил один гол в рамках Эредивизии.