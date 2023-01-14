"Вулверхэмптон" приобрел Марио Лемина

"Вулверхэмптон" объявил о приобретении полузащитника "Ниццы" Марио Лемина стоимостью около 9 миллионов фунтов.

По информации Daily Mail, "Ницца" отклонила два предложения "Вулверхэмптона", прежде чем согласилась отпустить Лемина на "Молинью".



29-летний габонец заключил с "волками" контракт на два с половиной года с опцией продления на 12 месяцев и стал вторым новичком команды Хулена Лопетеги в это трансферное окно после арендованного у "Атлетико" нападающего Матеуса Куньи.



Отметим, что Лемина прекрасно знаком с Премьер-Лигой, где ему довелось выступать за "Саутгемптон" и "Фулхэм" ранее в своей карьере.



За плечами у Марио также опыт выступлений за турецкий "Галатасарай", итальянский "Ювентус", французские "Марсель" и "Лорьян".