"Юнайтед" арендовал Вегхорста
"Манчестер Юнайтед" взял в аренду до конца сезона нападающего Ваута Вегхорста из клуба Чемпионшипа "Бернли".
Из-за ограниченного трансферного бюджета "Юнайтед" был вынужден искать замену для Криштиану Роналду среди игроков, доступных для аренды в январе.
Так взор главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага пал на своего соотечественника Вегхорста, который на этот сезон был отправлен "Бернли" в аренду в "Бешикташ".
"Юнайтед" заплатил "Бешикташу" около 2.6 млн. фунтов, чтобы стамбульский клуб согласился досрочно прервать аренду 30-летнего голландца, который успел забить восемь голов и отдать четыре результативные передачи в 16 матчах турецкого первенства.
Как отмечает BBC, "красные дьяволы" полностью взяли на себя зарплату Вегхорста, но арендное соглашение не предусматривает опции или обязательства по выкупу.
"Для меня честь перейти в "Манчестер Юнайтед". Я играл против этого клуба в прошлом, и это замечательное ощущение, что теперь я могу надеть эту знаменитую красную футболку. Я видел прогресс "Юнайтед" при Эрике Тен Хаге в этом сезоне, и мне не терпится начать играть свою роль в достижении командой своих целей", — сообщил Вегхорст.
Добавим, год назад "Бернли" заплатил "Вольфсбургу" 12 млн. фунтов за Вегхорста, однако Ваут забил только два гола за "бордовых", которые по итогам прошлого сезона вылетели в Чемпионшип.
14.01.2023 01:40
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Норм опция. Марсик нестабилен и хрустален. Теперь навесики Каземиру, подачи Эриксена и забросики Бруну есть кому реализовывать типок под два метра. Здарова дядь Стёпа! В остальном ожидаемо медлителен, ни рывка ни скорости.. У него другие плюсы.
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