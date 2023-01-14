"Юнайтед" арендовал Вегхорста

Ваут Вегхорст "Манчестер Юнайтед" взял в аренду до конца сезона нападающего Ваута Вегхорста из клуба Чемпионшипа "Бернли".

Из-за ограниченного трансферного бюджета "Юнайтед" был вынужден искать замену для Криштиану Роналду среди игроков, доступных для аренды в январе.

Так взор главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага пал на своего соотечественника Вегхорста, который на этот сезон был отправлен "Бернли" в аренду в "Бешикташ".

"Юнайтед" заплатил "Бешикташу" около 2.6 млн. фунтов, чтобы стамбульский клуб согласился досрочно прервать аренду 30-летнего голландца, который успел забить восемь голов и отдать четыре результативные передачи в 16 матчах турецкого первенства.

Как отмечает BBC, "красные дьяволы" полностью взяли на себя зарплату Вегхорста, но арендное соглашение не предусматривает опции или обязательства по выкупу.

"Для меня честь перейти в "Манчестер Юнайтед". Я играл против этого клуба в прошлом, и это замечательное ощущение, что теперь я могу надеть эту знаменитую красную футболку. Я видел прогресс "Юнайтед" при Эрике Тен Хаге в этом сезоне, и мне не терпится начать играть свою роль в достижении командой своих целей", — сообщил Вегхорст.

Добавим, год назад "Бернли" заплатил "Вольфсбургу" 12 млн. фунтов за Вегхорста, однако Ваут забил только два гола за "бордовых", которые по итогам прошлого сезона вылетели в Чемпионшип.


Метки Бернли, Бешикташ, Вегхорст, Манчестер Юнайтед, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2023 01:40

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  1. mancunia-planet 14.01.2023 02:07 # mancunia-planet
    Норм опция. Марсик нестабилен и хрустален. Теперь навесики Каземиру, подачи Эриксена и забросики Бруну есть кому реализовывать типок под два метра. Здарова дядь Стёпа! В остальном ожидаемо медлителен, ни рывка ни скорости.. У него другие плюсы.

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