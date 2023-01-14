20-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 14 января, шесть поединками продолжится 20-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — МАНЧЕСТЕР СИТИ 15:30 Онлайн-трансляция



С победы над "Ливерпулем" 22 августа "Манчестер Юнайтед" набрал 35 очков в Премьер-Лиге — больше всех. "Манчестер Сити" выиграл все три последних выездных матча в чемпионате. Все три последних дерби Манчестера в рамках Премьер-Лиги остались за "горожанами".



Полузащитник "Юнайтед" Донни Ван де Бек уже не сыграет в этом сезоне после операции на колене. У Диогу Далота травма задней поверхности бедра.



"Сити" будет лишен защитника Джона Стоунса. Поговаривают, Жоау Канселу находится в опале у главного тренера Хосепа Гвардиолы.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — ЛЕСТЕР 18:00



"Ноттингем Форест" не проиграл ни одного из пяти последних домашних матчей в чемпионате (2 победы, 3 ничьи). После паузы на ЧМ-2022 "Лестер" потерпел три поражения подряд в Премьер-Лиге, хотя перед этим выиграл четыре поединка из пяти. "Лисы" одержали только одну победу в 17 последних выездных встречах с "лесниками" в чемпионате.



Нападающий "Форест" Тайво Авоньи находится под вопросом, как и Неко Уильямс с Вилли Боли.



Полузащитник "Лестера" Деннис Прат может вернуться в строй, но Джеймс Мэддисон и Кирнан Дьюсбери-Холл травмированы. Айозе Перес под вопросом из-за ушиба.



ЭВЕРТОН — САУТГЕМПТОН 18:00 Онлайн-трансляция



"Эвертон" выиграл только один из 12 последних матчей во всех соревнованиях — 3:0 против "Кристал Пэлас" 22 октября. "Саутгемптон" потерпел шесть поражений подряд в чемпионате, что является повторением клубного антирекорда. "Святые" одержали лишь одну победу в 23 выездах на "Гудисон Парк" в рамках Премьер-Лиги.



Полузащитник "Эвертона" Алекс Ивоби пропустит около трех недель с травмой лодыжки. В лазарете также остаются Натан Паттерсон, Андрос Таунсенд и Джеймс Гарнер.



К дебюту за "Саутгемптон" готов купленный у "Расинга" за 12 млн. фунтов Карлос Алькарас. Алекс Маккарти и Тео Уолкотт могут вернуться из лазарета, но Армель Белла-Кочап остается среди травмированных.



БРАЙТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 18:00 Онлайн-трансляция



"Брайтон" одержал только одну победу в пяти домашних матчах при Роберто Де Дзерби — 4:1 против "Челси" 29 октября. "Ливерпуль" потерпел три поражения в семи последних поединках Премьер-Лиги — как в 37 предыдущих. "Чайки" могут похвастать лишь одной победой в 16 последних встречах с "красными" во всех соревнованиях.



Вингер "Брайтона" Леандро Троссард поссорился с Де Дзерби и был отстранен от тренировок и матчей.



Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес под вопросом из-за небольшой травмы, которая не позволила ему тренироваться на неделе. Джеймс Милнер снова в строю, но Виргилу Ван Дейку и Роберто Фирмино нужно больше времени.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — ВЕСТ ХЭМ 18:00



В трех первых матчах Премьер-Лиге при Хулене Лопетеги "Вулверхэмптон" набрал четыре очка — как в девяти предыдущих. "Вест Хэм" не знает побед уже шесть поединков чемпионата кряду. "Молотобойцы" выиграли обе последние встречи с "волками" в Премьер-Лиге.



Нападающий Матеус Кунья может появиться в старте "Вулверхэмптона" после трех появлений на замену. Педру Нету, Бубакар Камара, Саша Калайджич и Чикиньо остаются в лазарете.



"Вест Хэму" предстоит оценить состояние Альфонса Ареоля, Джанлуки Скамакки и Владимира Цоуфала. Курт Зума продолжает свое восстановление после травмы колена.



БРЕНТФОРД — БОРНМУТ 20:30



"Брентфорд" может повторить клубный рекорд из трех побед подряд в Премьер-Лиге. "Борнмут" проиграл семь из восьми последних матчей в чемпионате. "Пчелы" набрал 10 очков из 12 возможных в четырех последних встречах с "вишенками" в чемпионате.



Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни решил свои проблемы с коленом. Кевин Шаде готов дебютировать за свой новый клуб в Премьер-Лиге.



Крайний защитник "Борнмута" Адам Смит отбывает дисквалификацию. Может вернуться в строй Джефферсон Лерма, но Маркус Тавернье, Дэвид Брукс и Райан Фредерикс — едва ли.