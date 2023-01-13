Агент призвал "Брайтон" продать Троссарда в январе

Вингер Леандро Троссард через своего агента призвал "Брайтон" продать его в январе.

Ранее днем наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби поведал, что Троссард не сыграет против "Ливерпуля" в субботу. Это станет наказанием для Леандро за плохое отношение к тренировкам.



В ответ на это агент Троссарда выпустил заявление, в котором сообщил, что после ЧМ-2022 Де Дзерби перестал разговаривать с Леандро, а в минувший понедельник "унизил" 28-летнего бельгийца перед всем коллективом.



Также агент Троссарда исключил продление контракта с "Брайтоном" и называл трансфер Леандро, которого сватают в "Арсенал" и "Тоттенхэм", "самым разумным решением".



Тем временем, Daily Express в эксклюзивном материале утверждает, что Троссард покинул страну и вернулся в Бельгию.