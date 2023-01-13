"Арсенал" близок к покупке Мудрика за 80 млн. фунтов

"Арсенал" близок к покупке вингера "Шахтера" Михаила Мудрика за 80 миллионов фунтов.

Лишь накануне стало известно, что "Арсенал" улучшил свое предложение по Мудрику, который является целью номер один "канониров" на зимнее трансферное окно.



По информации The Guardian, два клуба пока не договорились, но находятся на расстоянии вытянутой руки от компромисса и сейчас обсуждают структуру бонусов и график платежей, что является ключом к заключению сделки.



Ожидается, что гарантированная сумма составит свыше 50 млн. фунтов, но за счет бонусов стоимость 22-летнего игрока сборной Украины может вырасти до 80 млн. фунтов, что стало бы трансферным рекордом для "Арсенала".