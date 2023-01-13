Троссард отстранен от матча с "Ливерпулем"

Леандро Троссард Вингер "Брайтона" Леандро Троссард был отстранен своим клубом от участия в матче Премьер-Лиги против "Брайтона" в субботу.

Троссард является одним из лучших игроков "Брайтона" в этом сезоне, забив семь голов и отдав две результативные передачи в рамках Премьер-Лиги.

Однако сейчас Леандро не играет с 31 декабря, угодив в немилость к главному тренеру "чаек" Роберто Де Дзерби.

28-летний бельгиец не сыграл ни минуты в этом календарном году и противостояние с "Ливерпулем" в субботу тоже пропустит. Де Дзерби объясняет это плохим отношением подопечного к тренировкам.

"Леандро не находится среди игроков для участия в завтрашнем матче. Леандро очень хорошо знает мое мнение. Во время последней тренировки перед матчем (Кубка Англии) против "Мидлсбро" он, узнав, что не сыграет, ушел, ничего мне не сказав, и это нехорошо".

"В понедельник я поговорил с ним и объяснил, что мне не нравится такой настрой, такое поведение".

"Он очень хорошо знает, что должен упорно трудиться, должен бегать, должен быть в порядке, если хочет играть за "Брайтон" при мне, потому что мы не являемся большой командой вроде "Реала" или "Барселоны". Мы являемся "Брайтоном", и нам нужны игроки, которые трудятся друг за друга", — цитирует Де Дзерби Sky Sports.


Метки Брайтон, Ливерпуль, Троссард

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2023 21:00

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  1. ruchinski 13.01.2023 21:19 # ruchinski
    нужно бежать Троссару от этого физрука. Благо контракт позволяет.

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