Вегхорст не примет участия в дерби Манчестера

Нападающий Ваут Вегхорст не поможет "Манчестер Юнайтед" в дерби против "Манчестер Сити" в субботу.

Напомним, накануне стало известно, что "Юнайтед" полностью согласовал переход принадлежащего "Бернли" Вегхорста, который прерывает аренду в "Бешикташе" и направляется в командировку к "красным дьяволам".



И хотя Ваут еще накануне прилетел из Стамбула в Манчестер, "Юнайтед" не удалось завершить трансфер 30-летнего голландца в установленный срок до дерби с "Сити".



"Думаю, мы близки. Но он не будет доступен завтра. Надеюсь, вскоре сделка состоится, и он будет здесь", — цитирует главного тренера "дьяволов" Эрика Тен Хага Sky Sports.