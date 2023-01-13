Вегхорст не примет участия в дерби Манчестера

Ваут Вегхорст Нападающий Ваут Вегхорст не поможет "Манчестер Юнайтед" в дерби против "Манчестер Сити" в субботу.

Напомним, накануне стало известно, что "Юнайтед" полностью согласовал переход принадлежащего "Бернли" Вегхорста, который прерывает аренду в "Бешикташе" и направляется в командировку к "красным дьяволам".

И хотя Ваут еще накануне прилетел из Стамбула в Манчестер, "Юнайтед" не удалось завершить трансфер 30-летнего голландца в установленный срок до дерби с "Сити".

"Думаю, мы близки. Но он не будет доступен завтра. Надеюсь, вскоре сделка состоится, и он будет здесь", — цитирует главного тренера "дьяволов" Эрика Тен Хага Sky Sports.


Метки Бернли, Бешикташ, Вегхорст, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2023 20:00

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