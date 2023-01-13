Ван де Бек выбыл до конца сезона

Донни Ван де Бек Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бек уже не сыграет в этом сезоне из-за серьезной травмы колена.

Ван де Бек повредил свое правое колено в победном для "Юнайтед" матче Премьер-Лиги против "Борнмута" 3 января (3:0), будучи замененным перед самым перерывом.

Стоит отметить, что в тот день 25-летний голландец всего лишь во второй раз в этом сезоне Премьер-Лиги появился в стартовом составе "красных дьяволов".

И хотя опасения насчет надрыва крестообразных связок колена не подтвердились, Ван де Бек пропустит продолжительное время — около полугода.

"Он пропустит остаток сезона. В долгосрочной перспективе для него все выглядит хорошо, он вернется к началу предсезонной подготовки".

"Думаю, каждый сочувствует ему. Это ужасно, когда ты получаешь серьезную травму по ходу сезона. Это всегда расстраивает, наши мысли и чувства с ним".

"Наш коллектив очень хорошо выразил это, и мы рады, что в долгосрочной перспективе с его коленом все будет хорошо. В то же время мы испытываем смешанные чувства, потому что он выбыл до конца сезона".

"Игроки чувствуют, что мы создаем нечто хорошее, и каждый хочет быть частью этого. Так что у этой травмы есть две стороны", — цитирует главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага Sky Sports.



Метки Ван де Бек, Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2023 19:00

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  1. quavo 13.01.2023 19:59 # quavo
    Летом в аякс обратно, на какого нибудь тимбера поменять

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  2. pavlix76 13.01.2023 19:23 # pavlix76
    везет так везет

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  3. theo-zm 13.01.2023 19:09 # theo-zm
    Вот и завершилась карьера, чуть толком не начавшись

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  4. superglor 13.01.2023 19:02 # superglor
    Пук Кек Срек одним словом.

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