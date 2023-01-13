Ван де Бек выбыл до конца сезона
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бек уже не сыграет в этом сезоне из-за серьезной травмы колена.
Ван де Бек повредил свое правое колено в победном для "Юнайтед" матче Премьер-Лиги против "Борнмута" 3 января (3:0), будучи замененным перед самым перерывом.
Стоит отметить, что в тот день 25-летний голландец всего лишь во второй раз в этом сезоне Премьер-Лиги появился в стартовом составе "красных дьяволов".
И хотя опасения насчет надрыва крестообразных связок колена не подтвердились, Ван де Бек пропустит продолжительное время — около полугода.
"Он пропустит остаток сезона. В долгосрочной перспективе для него все выглядит хорошо, он вернется к началу предсезонной подготовки".
"Думаю, каждый сочувствует ему. Это ужасно, когда ты получаешь серьезную травму по ходу сезона. Это всегда расстраивает, наши мысли и чувства с ним".
"Наш коллектив очень хорошо выразил это, и мы рады, что в долгосрочной перспективе с его коленом все будет хорошо. В то же время мы испытываем смешанные чувства, потому что он выбыл до конца сезона".
"Игроки чувствуют, что мы создаем нечто хорошее, и каждый хочет быть частью этого. Так что у этой травмы есть две стороны", — цитирует главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага Sky Sports.
13.01.2023 19:00
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