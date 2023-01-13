Ван де Бек выбыл до конца сезона

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бек уже не сыграет в этом сезоне из-за серьезной травмы колена.

Ван де Бек повредил свое правое колено в победном для "Юнайтед" матче Премьер-Лиги против "Борнмута" 3 января (3:0), будучи замененным перед самым перерывом.



Стоит отметить, что в тот день 25-летний голландец всего лишь во второй раз в этом сезоне Премьер-Лиги появился в стартовом составе "красных дьяволов".



И хотя опасения насчет надрыва крестообразных связок колена не подтвердились, Ван де Бек пропустит продолжительное время — около полугода.



"Он пропустит остаток сезона. В долгосрочной перспективе для него все выглядит хорошо, он вернется к началу предсезонной подготовки".



"Думаю, каждый сочувствует ему. Это ужасно, когда ты получаешь серьезную травму по ходу сезона. Это всегда расстраивает, наши мысли и чувства с ним".



"Наш коллектив очень хорошо выразил это, и мы рады, что в долгосрочной перспективе с его коленом все будет хорошо. В то же время мы испытываем смешанные чувства, потому что он выбыл до конца сезона".



"Игроки чувствуют, что мы создаем нечто хорошее, и каждый хочет быть частью этого. Так что у этой травмы есть две стороны", — цитирует главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага Sky Sports.