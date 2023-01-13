Клопп: "Невозможно решить все проблемы за одно трансферное окно"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что все проблемы его команды не могут быть решены в зимнее трансферное окно.

Оформив покупку Коди Гакпо из ПСВ в конце декабря, Клопп больше не ожидает новичков в зимнее окно. Юрген собирается работать с имеющимися игроками и ждать возвращения в строй травмированных.



"Я не думаю, что будут еще какие-либо приобретения, поэтому ситуация такая, какая она есть".



"В конце концов моя работа в том, чтобы использовать имеющихся парней. У меня нет абсолютно никаких проблем с этим, но когда мы пытаемся вносить изменения в состав, то оказывается, что сейчас впереди нам не хватает трех, четырех или пяти вариантов, а если эти варианты и есть, то они весьма молоды, что нормально".



"Такова ситуация, и невозможно решить все свои проблемы в одно трансферное окно. В мире грез ты покупаешь игроков и используешь их, но я этого не предвижу".



"У нас не настолько много денег, что мы не знаем, куда их девать. Но мы думаем: "Эх, нам больше никто не нужен".



"В данный момент четверо наших атакующих игроков травмированы. Если мы купим еще одного, то после возвращения травмированных у нас будет семеро нападающих. Ма даже не сможем включить их всех в заявку на Лигу Чемпионов, поэтому не все так просто".



"Нельзя решить все свои проблемы в январе, особенно при травмах. Это нависло большой тенью над нами, и за одно трансферное окно это не решить. Иногда ты вынужден действовать, но обычно ты держишься, пока парни не вернутся в строй, и ты снова сможешь их использовать".



"В нашем лучшем сезоне у нас не было большого количества травм. Причем то был гораздо более интенсивный сезон, нежели этот, но мы справлялись. Трансферный рынок — не решение для нас. Если кто-нибудь скажет мне, что у нас есть возможность, мы воспользуемся ей, но в данной конкретной ситуации я этого не ожидаю", — цитирует Клоппа Sky Sports.