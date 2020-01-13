Менди оправдан судом по шести случаям изнасилования

Бенжамен Менди Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди был оправдан судом по шести случаям изнасилования.

Явившись в Королевский суд Честера в пятницу, Менди узнал, что своим решением, которое было принято в среду и оставалось в секрете до заседания, присяжные оправдали его действия в отношении четырех женщин.

Таким образом, Менди был оправдан по шести случаям изнасилования и одному случаю применения насилия сексуального характера.

А вот по двум другим обвинениям — изнасилованию 29-летней женщины в 2018 году и попытке изнасилования 24-летней женщины в октябре 2020 — присяжные не смогли прийти к единому решению.

Как сообщает BBC, прокуроры настаивают на том, чтобы по двум оставшимся обвинениям Бенжамена судили заново. Этот процесс может начаться в июне.


Метки Манчестер Сити, Менди, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2023 17:00

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  1. ruchinski 13.01.2023 18:20 # ruchinski
    топовый защ, шестерку положит.

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  2. kukuruzko 13.01.2023 18:11 # kukuruzko
    Королевский баклажан

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  3. farot 13.01.2023 18:04 # farot
    КОРОЛЬ!

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  4. truba 13.01.2023 17:42 # truba
    Изнасиловать и отпустить (опустить).

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  5. superglor 13.01.2023 17:36 # superglor
    Требуем оправдать Короля!

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  6. vals1702 13.01.2023 17:10 # vals1702
    посадите уже насильника

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  7. kel-thuzad 13.01.2023 17:08 # kel-thuzad
    Может отпустите его уже, сколько можно

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