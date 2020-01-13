Менди оправдан судом по шести случаям изнасилования
Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди был оправдан судом по шести случаям изнасилования.
Явившись в Королевский суд Честера в пятницу, Менди узнал, что своим решением, которое было принято в среду и оставалось в секрете до заседания, присяжные оправдали его действия в отношении четырех женщин.
Таким образом, Менди был оправдан по шести случаям изнасилования и одному случаю применения насилия сексуального характера.
А вот по двум другим обвинениям — изнасилованию 29-летней женщины в 2018 году и попытке изнасилования 24-летней женщины в октябре 2020 — присяжные не смогли прийти к единому решению.
Как сообщает BBC, прокуроры настаивают на том, чтобы по двум оставшимся обвинениям Бенжамена судили заново. Этот процесс может начаться в июне.
13.01.2023 17:00
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топовый защ, шестерку положит.
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Королевский баклажан
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КОРОЛЬ!
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Изнасиловать и отпустить (опустить).
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Требуем оправдать Короля!
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посадите уже насильника
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Может отпустите его уже, сколько можно
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