Менди оправдан судом по шести случаям изнасилования

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди был оправдан судом по шести случаям изнасилования.

Явившись в Королевский суд Честера в пятницу, Менди узнал, что своим решением, которое было принято в среду и оставалось в секрете до заседания, присяжные оправдали его действия в отношении четырех женщин.



Таким образом, Менди был оправдан по шести случаям изнасилования и одному случаю применения насилия сексуального характера.



А вот по двум другим обвинениям — изнасилованию 29-летней женщины в 2018 году и попытке изнасилования 24-летней женщины в октябре 2020 — присяжные не смогли прийти к единому решению.



Как сообщает BBC, прокуроры настаивают на том, чтобы по двум оставшимся обвинениям Бенжамена судили заново. Этот процесс может начаться в июне.