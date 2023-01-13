Эдегор и Артета — лучшие в Премьер-Лиге в декабре

Мартин Эдегор и Микель Артета из "Арсенала" были названы лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам декабря.

Стоит отметить, что декабрь в Премьер-Лиге был ограничен периодом от Boxing Day до Нового года.



В этот период "Арсенал" сыграл два матча, одержав победы 3:1 над "Вест Хэмом" и 2:4 над "Брайтоном", благодаря чему укрепил свое лидерство в таблице.



В этих двух матчах Эдегор забил три гола и отдал три результативные передачи, совершив больше всех результативных действий.



В борьбе за звание Игрока Месяца норвежский полузащитник опередил Каземиро, Эрлинга Холанда, Бена Ми, Жоау Палинью, Маркуса Рэшфорда, Букайо Сака и Кирана Триппьера.



Эдегор стал первым игроком"Арсенала", взявшим эту награду, со времен Пьер-Эмерика Обамеянга в сентябре 2019.



Конкурентами же Артеты были Томас Франк из "Брентфорда", Эдди Хау из "Ньюкасла" и Юрген Клопп из "Ливерпуля".



Это уже четвертое звание Тренера Месяца в карьере Микеля после сентября 2021, марта 2022 и августа 2022.



