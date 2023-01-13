Эдегор и Артета — лучшие в Премьер-Лиге в декабре
Мартин Эдегор и Микель Артета из "Арсенала" были названы лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам декабря.
Стоит отметить, что декабрь в Премьер-Лиге был ограничен периодом от Boxing Day до Нового года.
В этот период "Арсенал" сыграл два матча, одержав победы 3:1 над "Вест Хэмом" и 2:4 над "Брайтоном", благодаря чему укрепил свое лидерство в таблице.
В этих двух матчах Эдегор забил три гола и отдал три результативные передачи, совершив больше всех результативных действий.
В борьбе за звание Игрока Месяца норвежский полузащитник опередил Каземиро, Эрлинга Холанда, Бена Ми, Жоау Палинью, Маркуса Рэшфорда, Букайо Сака и Кирана Триппьера.
Эдегор стал первым игроком"Арсенала", взявшим эту награду, со времен Пьер-Эмерика Обамеянга в сентябре 2019.
Конкурентами же Артеты были Томас Франк из "Брентфорда", Эдди Хау из "Ньюкасла" и Юрген Клопп из "Ливерпуля".
Это уже четвертое звание Тренера Месяца в карьере Микеля после сентября 2021, марта 2022 и августа 2022.
13.01.2023 16:00
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http://fapl.ru/posts/6306/
все идет по плану.
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Артета топарик, Эдегор художник
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https://www.youtube.com/watch?v=vpluNEVoA-Q
фулхэм бродвэйси!!!!!!!
Источник: http://fapl.ru/posts/97944/?c=1#c7703259
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Ебать, там Арсенал Мудрика за 100 лямов подписал.
Я хуею с этих даунов. Просто сами себя закапывают. Предлагаю им не останавливаться на этом и подписывать Влаховича за 100 еще. И играть по схеме 3-2-5. Долбаебы
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Как же уже жалко narcot, баба старается. Все постит какие-то новости с говноканалов, а потом бах и обосрался. Еще и в год петуха родился, наверное это судьба. Как же так Ромка?
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Бывший мэр, наверное, уже
Мер Будапешта Гергель Корачонь після відвідин Бучі звернувся до угорців:
«Якщо хтось втратив моральний компас і не може побачити різниці між жертвою і агресором, якщо хтось забув, що пережили угорці у ХХ сторіччі - раджу приїхати сюди, в Бучу і в Київ, та подивитися в очі тих, хто вижив.
Тоді буде ясно, що у цій війні не просто дві країни воюють між собою, а зла сила намагається окупувати іншу країну».
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Мадяр сидит, зашкерился где-то в доме и наркот верит этому хую. Вагнеровцы спокойно ходят по Соледару НА УЛИЦЕ. Мадяр - это всё ВСУ)))))
Наркот, лови дерьма лопату в рожу)
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ЛОДКУ НЕ РАСКАЧИВАЙТЕ
«Лодка и так качается». Евгений Пригожин — о захвате Соледара
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин не стал прямо комментировать сообщения Минобороны РФ о том, что российские силы при участии ВДВ 12 января заняли Соледар Донецкой области Украины.
Заявление Пригожина опубликовала пресс-служба его компании «Конкорд». Такой ответ основатель ЧВК дал, комментируя множество разных вопросов журналистов, в том числе о Соледаре.
«Все ваши вопросы, безусловно, отдают дань уважения бойцам, которые участвовали в героическом взятии Соледара. И на эти вопросы, безусловно, ответы потребуются, но не сейчас. Лодка и так качается. С уважением отношусь к вашему вниманию, но, надеюсь, вы поймете, почему я промолчал», — заявил Пригожин.
13 января Минобороны РФ заявило о том, что полностью установили контроль над Соледаром. В сообщении министерства отмечалась роль ВДВ, бойцы которой блокировали город с северной и южной сторон. В сводке ведомства не упоминалась ЧВК Вагнера. Украинская сторона заявила, что бои в Соледаре продолжаются.
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ЧВК Вагнер сообщает, что полностью уничтожили 61 бригаду ВСУ, которая в своё время пафосно без сопротивления зашла в пустой Херсон.
Толпой бесславно ушли к бандере в гости.
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Новосибирские мобилизованные заявили, что их отправляют на линию фронта «ждать прилета миномета» — и попросили помощи у жен и сестер
Мужчины, назвавшиеся мобилизованными из Новосибирской области, пожаловались, что их отправляют на «переднюю линию» в Украине, откуда «выезжают двумя методами: либо груз 200 [убитые], либо груз 300 [раненые]». Два видео, записанных предполагаемыми мобилизованными, опубликовал популярный новосибирский паблик «АСТ-54». Позднее они были удалены, отмечает издание «Тайга.инфо». Также один из двух роликов выложил телеграм-канал Ксении Собчак «Осторожно, новости».
«Это мобилизованные Новосибирской области. Находимся в зоне боевых действий. Просим помощи, жены, сестры, кто чем может. <…> Нас отправляют на переднюю линию. Выезжают оттуда двумя методами: либо груз 200, либо груз 300. Мы здесь сделать ничего не можем. Мужики сидят в окопах месяцами. Приезжают, выгружаются из „Уралов“, „КамАЗов“ и сидят месяцами в окопах, ждут прилета. У нас в первый же день четыре человека [погибли]», — заявил мужчина в камуфляже на видео.
Он несколько раз повторил, что он и другие мобилизованные ничего не могут сделать, что у них практически нет связи — и призвал родственников писать в инстанции. Рядом с ним на видео не менее шести мужчин, чьи лица скрыты. Когда было записано видео, неизвестно.
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Вообще то награды за ноябрь -декабрь.
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Эдегор и Артета — лучшие в Премьер-Лиге в декабре
Источник: http://fapl.ru/posts/97947/?c=1
ну всё, теперь можно улицы в уринкраине называть в их честь.
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Рано Амазон сняли сериал по ним, вот бы этот сезон, независимо от того, как он закончится посмотреть изнутри
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За взятие Соледара выдали!
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