Эдегор и Артета — лучшие в Премьер-Лиге в декабре

Мартин Эдегор Мартин Эдегор и Микель Артета из "Арсенала" были названы лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам декабря.

Стоит отметить, что декабрь в Премьер-Лиге был ограничен периодом от Boxing Day до Нового года.

В этот период "Арсенал" сыграл два матча, одержав победы 3:1 над "Вест Хэмом" и 2:4 над "Брайтоном", благодаря чему укрепил свое лидерство в таблице.

В этих двух матчах Эдегор забил три гола и отдал три результативные передачи, совершив больше всех результативных действий.

В борьбе за звание Игрока Месяца норвежский полузащитник опередил Каземиро, Эрлинга Холанда, Бена Ми, Жоау Палинью, Маркуса Рэшфорда, Букайо Сака и Кирана Триппьера.

Эдегор стал первым игроком"Арсенала", взявшим эту награду, со времен Пьер-Эмерика Обамеянга в сентябре 2019.

Конкурентами же Артеты были Томас Франк из "Брентфорда", Эдди Хау из "Ньюкасла" и Юрген Клопп из "Ливерпуля".

Это уже четвертое звание Тренера Месяца в карьере Микеля после сентября 2021, марта 2022 и августа 2022.

Микель Артета


Метки Арсенал, Артета, награды, Премьер-Лига, Эдегор

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2023 16:00

Количество просмотров Просмотров: 770

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Последние комментарии:




  1. narcot 13.01.2023 16:32 # narcot
    СМИ: Американский рэпер Канье Уэст тайно женился на бывшей сотруднице Еве Браун

    (ответить)

  2. bangladesh 13.01.2023 16:31 # bangladesh
    http://fapl.ru/posts/6306/

    все идет по плану.

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  3. gameboy 13.01.2023 16:29 # gameboy
    Артета топарик, Эдегор художник

    (ответить)

  4. thegodfather 13.01.2023 16:27 # thegodfather
    https://www.youtube.com/watch?v=vpluNEVoA-Q

    фулхэм бродвэйси!!!!!!!

    Источник: http://fapl.ru/posts/97944/?c=1#c7703259

    (ответить)

  5. kellborn 13.01.2023 16:26 # kellborn
    Ебать, там Арсенал Мудрика за 100 лямов подписал.

    Я хуею с этих даунов. Просто сами себя закапывают. Предлагаю им не останавливаться на этом и подписывать Влаховича за 100 еще. И играть по схеме 3-2-5. Долбаебы

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  6. nfwothhsmile 13.01.2023 16:26 # nfwothhsmile
    Как же уже жалко narcot, баба старается. Все постит какие-то новости с говноканалов, а потом бах и обосрался. Еще и в год петуха родился, наверное это судьба. Как же так Ромка?

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  7. narcot 13.01.2023 16:25 # narcot
    Бывший мэр, наверное, уже



    Мер Будапешта Гергель Корачонь після відвідин Бучі звернувся до угорців:

    «Якщо хтось втратив моральний компас і не може побачити різниці між жертвою і агресором, якщо хтось забув, що пережили угорці у ХХ сторіччі - раджу приїхати сюди, в Бучу і в Київ, та подивитися в очі тих, хто вижив.

    Тоді буде ясно, що у цій війні не просто дві країни воюють між собою, а зла сила намагається окупувати іншу країну».

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  8. takernotagiver 13.01.2023 16:12 # takernotagiver
    Мадяр сидит, зашкерился где-то в доме и наркот верит этому хую. Вагнеровцы спокойно ходят по Соледару НА УЛИЦЕ. Мадяр - это всё ВСУ)))))
    Наркот, лови дерьма лопату в рожу)

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  9. narcot 13.01.2023 16:11 # narcot
    ЛОДКУ НЕ РАСКАЧИВАЙТЕ



    «Лодка и так качается». Евгений Пригожин — о захвате Соледара

    Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин не стал прямо комментировать сообщения Минобороны РФ о том, что российские силы при участии ВДВ 12 января заняли Соледар Донецкой области Украины.

    Заявление Пригожина опубликовала пресс-служба его компании «Конкорд». Такой ответ основатель ЧВК дал, комментируя множество разных вопросов журналистов, в том числе о Соледаре.

    «Все ваши вопросы, безусловно, отдают дань уважения бойцам, которые участвовали в героическом взятии Соледара. И на эти вопросы, безусловно, ответы потребуются, но не сейчас. Лодка и так качается. С уважением отношусь к вашему вниманию, но, надеюсь, вы поймете, почему я промолчал», — заявил Пригожин.

    13 января Минобороны РФ заявило о том, что полностью установили контроль над Соледаром. В сообщении министерства отмечалась роль ВДВ, бойцы которой блокировали город с северной и южной сторон. В сводке ведомства не упоминалась ЧВК Вагнера. Украинская сторона заявила, что бои в Соледаре продолжаются.

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  10. fiezzo 13.01.2023 16:10 # fiezzo
    ЧВК Вагнер сообщает, что полностью уничтожили 61 бригаду ВСУ, которая в своё время пафосно без сопротивления зашла в пустой Херсон.

    Толпой бесславно ушли к бандере в гости.

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  11. narcot 13.01.2023 16:10 # narcot
    Новосибирские мобилизованные заявили, что их отправляют на линию фронта «ждать прилета миномета» — и попросили помощи у жен и сестер

    Мужчины, назвавшиеся мобилизованными из Новосибирской области, пожаловались, что их отправляют на «переднюю линию» в Украине, откуда «выезжают двумя методами: либо груз 200 [убитые], либо груз 300 [раненые]». Два видео, записанных предполагаемыми мобилизованными, опубликовал популярный новосибирский паблик «АСТ-54». Позднее они были удалены, отмечает издание «Тайга.инфо». Также один из двух роликов выложил телеграм-канал Ксении Собчак «Осторожно, новости».

    «Это мобилизованные Новосибирской области. Находимся в зоне боевых действий. Просим помощи, жены, сестры, кто чем может. <…> Нас отправляют на переднюю линию. Выезжают оттуда двумя методами: либо груз 200, либо груз 300. Мы здесь сделать ничего не можем. Мужики сидят в окопах месяцами. Приезжают, выгружаются из „Уралов“, „КамАЗов“ и сидят месяцами в окопах, ждут прилета. У нас в первый же день четыре человека [погибли]», — заявил мужчина в камуфляже на видео.

    Он несколько раз повторил, что он и другие мобилизованные ничего не могут сделать, что у них практически нет связи — и призвал родственников писать в инстанции. Рядом с ним на видео не менее шести мужчин, чьи лица скрыты. Когда было записано видео, неизвестно.

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  12. hunter022 13.01.2023 16:09 # hunter022
    Вообще то награды за ноябрь -декабрь.

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  13. hammersmith 13.01.2023 16:06 # hammersmith
    Эдегор и Артета — лучшие в Премьер-Лиге в декабре


    Источник: http://fapl.ru/posts/97947/?c=1

    ну всё, теперь можно улицы в уринкраине называть в их честь.

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  14. soloviev 13.01.2023 16:04 # soloviev
    Рано Амазон сняли сериал по ним, вот бы этот сезон, независимо от того, как он закончится посмотреть изнутри

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  15. fiezzo 13.01.2023 16:00 # fiezzo
    За взятие Соледара выдали!

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