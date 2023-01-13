Уолкотт уверен, что "Арсенал" выиграет Премьер-Лигу

Тео Уолкотт Вингер "Саутгемптона" Тео Уолкотт уверен, что его бывший клуб "Арсенал" завоюет титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

В преддверии воскресного дерби с соседями из "Тоттенхэма" "Арсенал" лидирует в Премьер-Лиге с пятью очками отрыва.

Букмекеры по-прежнему считают "Манчестер Сити" фаворитом на чемпионство, однако Уолкотт верит, что "канониры" смогут вернуть себе титул после 19 лет перерыва.

"Выиграет ли "Арсенал" Премьер-Лигу в этом сезоне? Да".

"Думаю, они опередят "Манчестер Сити". Я правда так думаю".

"Посмотрите на Эдди Нкетиа прямо сейчас. Он получил свой шанс и ухватился за него обеими руками".

"В этом "Арсенале" кое-что есть прямо сейчас — только взгляните на атмосферу там".

"Так что я настроен позитивно насчет титула, правда позитивно", — сообщил Уолкотт talkSPORT.


Метки Арсенал, Премьер-Лига, Уолкотт

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2023 15:00

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