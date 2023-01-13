"Челси" потеряет почти 3 млн. фунтов на Фелише

Жоау Фелиш Вынужденный простой нападающего Жоау Фелиша обойдется "Челси" почти в 3 миллиона фунтов.

Накануне Фелиш, взятый в аренду у "Атлетико" до конца сезона, дебютировал за "Челси", появившись в стартовом составе на матч Премьер-Лиги против "Фулхэма".

Жоау произвел очень неплохое впечатление своей игрой, но во втором тайме получил прямую красную карточку за грубую игру. В результате 23-летний португалец оказался дисквалифицирован на три матча.

Теперь Фелиш пропустит матчи против "Кристал Пэлас", "Ливерпуля", "Фулхэма" и снова сможет сыграть за команду Грэма Поттера только через месяц — 11 февраля против "Вест Хэма".

В течение этого месяца "Челси" продолжит платить Фелишу зарплату в размере около 250,000 фунтов в неделю.

Сама аренда Фелиша на полсезона обошлась "Челси" примерно в 9 млн. фунтов, а значит пропущенный месяц обойдется "синим" в 1.8 млн. фунтов.

Таким образом, если все это сложить, то получается, что "Челси" впустую потратит почти 3 млн. фунтов, пока Фелиш будет отбывать свою дисквалификацию.


Метки дисквалификации, Фелиш, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2023 14:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 13.01.2023 14:59 # chelsea88
    Это грё6аный позор!

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  2. shakur 13.01.2023 14:52 # shakur
    Отобьют на рентбойстве.

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  3. farot 13.01.2023 14:50 # farot
    а потом что будет? Начнут несыгранные минуты считать и сколько потеряли заменив на 84й минуте не дав доиграть до конца?

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  4. seregaball 13.01.2023 14:47 # seregaball
    Кроме Челси нет никакой другой новости

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  5. sausage 13.01.2023 14:32 # sausage
    Мда, говно на вентилятор. А по сути досужие расчёты. Так же никто не считает. А если он травму получит? Или тренер просто решит не ставить его в старт по тактическим соображениям, или даст отдохнуть перед каким-то более важным матчем? Тоже потеряют деньги? Челси же не за матчи платит а за период его нахождения в команде. Короче, чушь, причём без источника. Миха сам что ли посчитал, чтобы полумёртвых пенсов попинать лишний раз?)

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  6. skydreams 13.01.2023 14:32 # skydreams
    копейки, боэли лёгкий ужин на такую сумму заказывает

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  7. armyanoyeb77 13.01.2023 14:16 # armyanoyeb77
    Долбанные рентбои ,совсем крыша поехала у рук-во этой помойки...

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  8. hammersmith 13.01.2023 14:08 # hammersmith
    как же обоссывают этих лохов ебаных со всех сторон. мало того что эта хуета фелиш удалилась в 1м же матче, так эти терпилы еще и на бабки попали АХАХАХАХА))
    лохи по жизни!!

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  9. heyoung 13.01.2023 14:04 # heyoung
    Не везет так не везет

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  10. mancunia-planet 13.01.2023 14:02 # mancunia-planet
    Нормально. Так и ожидалось. Продолжайте в том же духе.

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