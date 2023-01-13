"Челси" потеряет почти 3 млн. фунтов на Фелише

Вынужденный простой нападающего Жоау Фелиша обойдется "Челси" почти в 3 миллиона фунтов.

Накануне Фелиш, взятый в аренду у "Атлетико" до конца сезона, дебютировал за "Челси", появившись в стартовом составе на матч Премьер-Лиги против "Фулхэма".



Жоау произвел очень неплохое впечатление своей игрой, но во втором тайме получил прямую красную карточку за грубую игру. В результате 23-летний португалец оказался дисквалифицирован на три матча.



Теперь Фелиш пропустит матчи против "Кристал Пэлас", "Ливерпуля", "Фулхэма" и снова сможет сыграть за команду Грэма Поттера только через месяц — 11 февраля против "Вест Хэма".



В течение этого месяца "Челси" продолжит платить Фелишу зарплату в размере около 250,000 фунтов в неделю.



Сама аренда Фелиша на полсезона обошлась "Челси" примерно в 9 млн. фунтов, а значит пропущенный месяц обойдется "синим" в 1.8 млн. фунтов.



Таким образом, если все это сложить, то получается, что "Челси" впустую потратит почти 3 млн. фунтов, пока Фелиш будет отбывать свою дисквалификацию.