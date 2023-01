Светская хроника за пятницу

Юссуфа Мукоко отвергнет "Челси". Мемфис Депай получил предложение от "Ньюкасла". "Арсенал" возобновил интерес к Душану Влаховичу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Нападающий Юссуфа Мукоко собирается отвергнуть "Челси" с "Ньюкаслом" и заключить новый контракт с дортмундской "Боруссией". (Sky Germany)



Нападающий "Барселоны" Мемфис Депай получил предложение от "Ньюкасла". (Sport)



"Арсенал" возобновил свой интерес к нападающему Душану Влаховичу, которого "Ювентус" оценивает в 98 миллионов фунтов. (La Repubblica)



"Тоттенхэм" заинтересован в приобретении вингера "Брайтона" Леандро Троссарда. (Evening Standard)



"Ноттингем Форест "очень близок" к покупке полузащитника "Палмейраса" Данило за 16 млн. фунтов. (The Telegraph)



"Вулверхэмптон" согласовал покупку 30-летнего полузащитника ПСЖ Пабло Сарабия. (AS)



Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес вызывает интерес у "Бешикташа", который ищет замену отправившемуся в "Юнайтед" Вауту Вегхорсту. (Metro)



"Вулверхэмптон" уже воспользовался своей опцией по выкупу арендованного у "Атлетико" нападающего Матеуса Куньи за 44.4 млн. фунтов. (Fabrizio Romano)



"Вулверхэмптон" находится на пороге покупки полузащитника "Фламенго" Жоао Гомеса. (Sky Sports)



"Вулверхэмптон" согласовал покупку полузащитника "Ниццы" Марио Лемина за 9 млн. фунтов. (Sky Sports)



Нападающий "Хоффенхайма" Жоржиньо Рюттер обойдется "Лидсу" в рекордные 35 млн. фунтов. (Sky Sports)



"Эвертон" надеется совершить два приобретения в этом месяце. (Football Insider)



"Эвертон" надеется арендовать вингера "Юнайтед" Энтони Элангу. (Daily Mail)



"Борнмут" уверен в возвращении вингера Арно Данжумы из "Вильярреала". (The Athletic)



Другое



"Арсеналу" были предъявлены обвинения в неподобающем поведении своих игроков во время матча Кубка Англии против "Оксфорда". FA возмутила попытка "канониров" выпросить у рефери пенальти за попадание мяча в руку. (BBC)



Нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон был номинирован на премию Пушкаша за свой гол в матче сборной Бразилии против Сербии на ЧМ-2022. (Football London)



Жена защитника "Челси" Тиаго Силвы раскритиковала одноклубников своего супруга после поражения 2:1 от "Фулхэма". (The Sun)



Экс-защитник Премьер-Лиги Ричард Руфус был приговорен к семи с половиной годам тюрьмы за мошенничество на 15 млн. фунтов. Экс-игрок "Чарльтона" привлекал деньги бывших и нынешних футболистов, включая Рио Фердинанда, под инвестиции. (Daily Mirror)