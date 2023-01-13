Светская хроника за пятницу

Светская хроника Юссуфа Мукоко отвергнет "Челси". Мемфис Депай получил предложение от "Ньюкасла". "Арсенал" возобновил интерес к Душану Влаховичу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Нападающий Юссуфа Мукоко собирается отвергнуть "Челси" с "Ньюкаслом" и заключить новый контракт с дортмундской "Боруссией". (Sky Germany)

Нападающий "Барселоны" Мемфис Депай получил предложение от "Ньюкасла". (Sport)

"Арсенал" возобновил свой интерес к нападающему Душану Влаховичу, которого "Ювентус" оценивает в 98 миллионов фунтов. (La Repubblica)

"Тоттенхэм" заинтересован в приобретении вингера "Брайтона" Леандро Троссарда. (Evening Standard)

"Ноттингем Форест "очень близок" к покупке полузащитника "Палмейраса" Данило за 16 млн. фунтов. (The Telegraph)

"Вулверхэмптон" согласовал покупку 30-летнего полузащитника ПСЖ Пабло Сарабия. (AS)

Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес вызывает интерес у "Бешикташа", который ищет замену отправившемуся в "Юнайтед" Вауту Вегхорсту. (Metro)

"Вулверхэмптон" уже воспользовался своей опцией по выкупу арендованного у "Атлетико" нападающего Матеуса Куньи за 44.4 млн. фунтов. (Fabrizio Romano)

"Вулверхэмптон" находится на пороге покупки полузащитника "Фламенго" Жоао Гомеса. (Sky Sports)

"Вулверхэмптон" согласовал покупку полузащитника "Ниццы" Марио Лемина за 9 млн. фунтов. (Sky Sports)

Нападающий "Хоффенхайма" Жоржиньо Рюттер обойдется "Лидсу" в рекордные 35 млн. фунтов. (Sky Sports)

"Эвертон" надеется совершить два приобретения в этом месяце. (Football Insider)

"Эвертон" надеется арендовать вингера "Юнайтед" Энтони Элангу. (Daily Mail)

"Борнмут" уверен в возвращении вингера Арно Данжумы из "Вильярреала". (The Athletic)

Другое

"Арсеналу" были предъявлены обвинения в неподобающем поведении своих игроков во время матча Кубка Англии против "Оксфорда". FA возмутила попытка "канониров" выпросить у рефери пенальти за попадание мяча в руку. (BBC)

Нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон был номинирован на премию Пушкаша за свой гол в матче сборной Бразилии против Сербии на ЧМ-2022. (Football London)

Жена защитника "Челси" Тиаго Силвы раскритиковала одноклубников своего супруга после поражения 2:1 от "Фулхэма". (The Sun)

Экс-защитник Премьер-Лиги Ричард Руфус был приговорен к семи с половиной годам тюрьмы за мошенничество на 15 млн. фунтов. Экс-игрок "Чарльтона" привлекал деньги бывших и нынешних футболистов, включая Рио Фердинанда, под инвестиции. (Daily Mirror)


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Автор mihajlo   

Дата 13.01.2023 13:00

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Последние комментарии:




  1. geniusss 13.01.2023 13:16 # geniusss
    Наркот, кто нач генштаба вс рф? Томас тухель?

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  2. v-0987654321 13.01.2023 13:15 # v-0987654321
    Наркоишаааак ориииии!

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  3. bembo 13.01.2023 13:03 # bembo
    Чупачупсиииии будет на троне. Двух мнений быть не может. Я это уже видел

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