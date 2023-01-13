Джо Коул призвал фанатов "Челси" поддержать Поттера

Бывший полузащитник "Челси" Джо Коул призвал фанатов лондонского клуба поддержать главного тренера Грэма Поттера.

Поражение 2:1 от "Фулхэма" накануне только усугубило положение Поттера, чья команда остается на 10-м месте в Премьер-Лиге. Однако Коул призывает учитывать изменения, произошедшие в клубе, и количество травм.



"Ему нужно время. Мы видим, что у фанатов слегка накопилось разочарование, но они просто должны понять, какие большие изменения произошли".



"Клуб был так стабилен в своем уникальном стиле на протяжении 20 с лишним лет и так успешен, но пришли новые владельцы, и они производят изменения за кулисами, у них новые идеи насчет всего в клубе".



"Думаю, Грэм Поттер очень хорошо держится. У них такой список травмированных игроков, что из них можно было бы составить целую команду, которая бы комфортно финишировала в топ-5 или топ-6".



"Им нельзя опускать руки, а фанаты должны сплотиться вокруг него и игроков. Убежден, мы уже видели кое-какие проблески того, что результаты "Челси" наладятся", — цитирует Коула The Independent.