Венкатешам подтвердил, что "Арсенал" ищет усиление
Исполнительный директор "Арсенала" Винай Венкатешам подтвердил, что его клуб ищет усиление в январе.
"Арсенал" до сих пор не укрепил свой состав в зимнее трансферное окно, однако "канониры" пытаются приобрести вингера "Шахтера" Михаила Мудрика, а также задумываются о приглашении нападающего.
По словам Венкатешама, "канониры" собираются придерживаться своего плана и готовы покупать только правильных игроков по правильной цене.
"У нас есть очень четкий план насчет того, как мы хотим укреплять свой состав, и за это отвечает Эду".
"Конечно, каждое трансферное окно мы смотрим, какие возможности у нас есть. Если это имеет смысл с технической точки зрения и финансовой точки зрения, тогда мы рассмотрим такую возможность, но мы довольны имеющимся подбором игроков".
"Мы осматриваемся, как и в каждое трансферное окно, но у нас есть долгосрочный план", — сообщил Венкатешам Sky Sports.
13.01.2023 11:00
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