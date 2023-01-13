Венкатешам подтвердил, что "Арсенал" ищет усиление

Исполнительный директор "Арсенала" Винай Венкатешам подтвердил, что его клуб ищет усиление в январе.

"Арсенал" до сих пор не укрепил свой состав в зимнее трансферное окно, однако "канониры" пытаются приобрести вингера "Шахтера" Михаила Мудрика, а также задумываются о приглашении нападающего.



По словам Венкатешама, "канониры" собираются придерживаться своего плана и готовы покупать только правильных игроков по правильной цене.



"У нас есть очень четкий план насчет того, как мы хотим укреплять свой состав, и за это отвечает Эду".



"Конечно, каждое трансферное окно мы смотрим, какие возможности у нас есть. Если это имеет смысл с технической точки зрения и финансовой точки зрения, тогда мы рассмотрим такую возможность, но мы довольны имеющимся подбором игроков".



"Мы осматриваемся, как и в каждое трансферное окно, но у нас есть долгосрочный план", — сообщил Венкатешам Sky Sports.