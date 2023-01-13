Кантона: "Лучшие игроки не пойдут в "Юнайтед"

Эрик Кантона Легенда "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона признал, что клуб с "Олд Траффорд" потерял свою привлекательность для лучших игроков в мире.

Буквально на дня главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что многие приобретения его клуба в предыдущие годы были посредственными.

Кантона соглашается, что трансферная политика "Юнайтед" должна измениться. Эрик советует "красным дьяволам" брать пример с "Ливерпуля", сосредоточившись на воспитании, а не приглашении звезд.

"Если во время Алекса Фергюсона вы хотели игрока, лучшего в мире игрока, то он переходил в "Манчестер Юнайтед", потому что они побеждали в Англии и Европе".

"Манчестер Юнайтед" был крупнейшим клубом в мире, и у них были деньги на покупку любого игрока".

"Теперь стало по-другому, потому что лучшие игроки хотят выступать за команду, которая побеждает, а "Юнайтед" не в том положении, чтобы выбирать лучших игроков, потому что лучшие просто не пойдут в "Юнайтед".

"Вы должны быть умнее. Как "Ливерпуль". Они взяли Мане и Салаха, которые не были лучшими игроками в мире, но с отличной командой и отличной атмосферной они смогли побеждать".

"И затем Мане и Салах стали лучшими игроками в мире. Это отличный пример для "Юнайтед", — цитирует Кантона Daily Mail.


Метки Кантона, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2023 10:00

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  1. liverbro 13.01.2023 10:40 # liverbro
    Так они набрали ход, могут легко закончить в четверке-в след год ЛЧ, почему нет? Перед этим несколько лет был не привлекателен, но сейчас то почему? Результаты у команды есть

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  2. closer 13.01.2023 10:26 # closer
    МОЛЧИ!

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  3. bad-crew 13.01.2023 10:11 # bad-crew
    Он будто не в курсе, какие движения происходя в клубе в этом сезоне.

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  4. gameboy 13.01.2023 10:03 # gameboy
    Побежали в Европе? Один отскок от Баварии и подарок от Терри, вот и все победы "великого" клуба

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