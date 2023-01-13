Кантона: "Лучшие игроки не пойдут в "Юнайтед"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона признал, что клуб с "Олд Траффорд" потерял свою привлекательность для лучших игроков в мире.
Буквально на дня главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что многие приобретения его клуба в предыдущие годы были посредственными.
Кантона соглашается, что трансферная политика "Юнайтед" должна измениться. Эрик советует "красным дьяволам" брать пример с "Ливерпуля", сосредоточившись на воспитании, а не приглашении звезд.
"Если во время Алекса Фергюсона вы хотели игрока, лучшего в мире игрока, то он переходил в "Манчестер Юнайтед", потому что они побеждали в Англии и Европе".
"Манчестер Юнайтед" был крупнейшим клубом в мире, и у них были деньги на покупку любого игрока".
"Теперь стало по-другому, потому что лучшие игроки хотят выступать за команду, которая побеждает, а "Юнайтед" не в том положении, чтобы выбирать лучших игроков, потому что лучшие просто не пойдут в "Юнайтед".
"Вы должны быть умнее. Как "Ливерпуль". Они взяли Мане и Салаха, которые не были лучшими игроками в мире, но с отличной командой и отличной атмосферной они смогли побеждать".
"И затем Мане и Салах стали лучшими игроками в мире. Это отличный пример для "Юнайтед", — цитирует Кантона Daily Mail.
13.01.2023 10:00
Просмотров: 824
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Так они набрали ход, могут легко закончить в четверке-в след год ЛЧ, почему нет? Перед этим несколько лет был не привлекателен, но сейчас то почему? Результаты у команды есть
(ответить)
МОЛЧИ!
(ответить)
Он будто не в курсе, какие движения происходя в клубе в этом сезоне.
(ответить)
Побежали в Европе? Один отскок от Баварии и подарок от Терри, вот и все победы "великого" клуба
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий