Кантона: "Лучшие игроки не пойдут в "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона признал, что клуб с "Олд Траффорд" потерял свою привлекательность для лучших игроков в мире.

Буквально на дня главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что многие приобретения его клуба в предыдущие годы были посредственными.



Кантона соглашается, что трансферная политика "Юнайтед" должна измениться. Эрик советует "красным дьяволам" брать пример с "Ливерпуля", сосредоточившись на воспитании, а не приглашении звезд.



"Если во время Алекса Фергюсона вы хотели игрока, лучшего в мире игрока, то он переходил в "Манчестер Юнайтед", потому что они побеждали в Англии и Европе".



"Манчестер Юнайтед" был крупнейшим клубом в мире, и у них были деньги на покупку любого игрока".



"Теперь стало по-другому, потому что лучшие игроки хотят выступать за команду, которая побеждает, а "Юнайтед" не в том положении, чтобы выбирать лучших игроков, потому что лучшие просто не пойдут в "Юнайтед".



"Вы должны быть умнее. Как "Ливерпуль". Они взяли Мане и Салаха, которые не были лучшими игроками в мире, но с отличной командой и отличной атмосферной они смогли побеждать".



"И затем Мане и Салах стали лучшими игроками в мире. Это отличный пример для "Юнайтед", — цитирует Кантона Daily Mail.