"Челси" может переехать на "Уэмбли" на пять лет

Стадион "Уэмбли" может стать временным домом для "Челси" аж на пять лет при реконструкции "Стэмфорд Бридж".

Покупая "Челси" у Романа Абрамовича, Тодд Бели с партнерами взяли на себя обязательство вложиться в инфраструктуру клуба, включая стадион.



В прошлом месяце стало известно, что владельцы "Челси" отмели вариант со строительством нового стадиона в другом месте и решили сосредоточиться на реконструкции имеющейся арены.



Как сообщает Daily Mirror, полная перестройка "Стэмфорд Бридж" — снос стадиона и строительство на его месте нового — может занять до пяти лет. Только на демонтаж имеющихся конструкций уйдет до 18 месяцев. На этот период "синим" потребуется временное пристанище, которым, вероятно, станет "Уэмбли".



Если же "Челси" решит обновлять свой стадион трибуна за трибуной, продолжая играть на "Стэмфорд Бридж", то процесс может растянуться на 10 лет.



Пока что окончательное решение не принято, и принято оно может быть только с одобрения объединения болельщиков Chelsea Pitch Owners, которое является формальным владельцем "Стэмфорд Бридж".