Поттер заступился за Фелиша после удаления

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер заступился за нападающего Жоау Фелиша, удаленного в своем дебюте за клуб.

Арендованный у "Атлетико" Фелиш сразу получил место в стартовом составе "Челси" на матч Премьер-Лиги против "Фулхэма" в четверг вечером.



23-летний португалец активно участвовал в игре, но вскоре после начала второго тайма схлопотал прямую красную карточку, прыгнув шипами в ноги Кенни Тете.



После поражения со счетом 2:1 Поттер дал понять, что считает удаление Фелиша несчастным случаем. Грэм не думает, что Жоау пошел на поводу у своих эмоций.



"Я не думаю, что это был эмоциональный поступок со стороны Жоау, мне так не показалось. Это просто было неконтролируемое футбольное действие, и такое случается, учитывая скорость Премьер-Лиги и игру на этом уровне".



"С его стороны не было злого умысла, он не собирался кому-либо навредить, он не потерял голову. Просто так случилось. Порой такие вещи случаются, они оборачиваются против тебя и заставляют тебя страдать".



"А уж мы страдаем в данный момент, поверьте мне", — цитирует Поттера Evening Standard.