МЮ пока не может позволить себе игроков, которых хочет Тен Хаг

"Манчестер Юнайтед" нужно попасть в Лигу Чемпионов и продать ряд имеющихся игроков, чтобы купить полузащитника и нападающего топ-уровня грядущим летом.

Прошлым летом "Юнайтед" потратил на трансферы гораздо больше запланированного — около 230 миллионов фунтов. В результате у "красных дьяволов" почти не осталось свободных денег на январь.



"Юнайтед" не смог составить конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за Коди Гакпо и был вынужден искать усиление позиции нападающего среди доступных для аренды игроков, остановив свой выбор на 30-летнем Вауте Вегхорсте.



Как утверждает The Telegraph, грядущим летом ситуация тоже будет весьма напряженной, даже если "Юнайтед" обретет новых владельцев. И связано это с необходимостью соблюдать правила финансового фейр-плей, которые УЕФА как раз ужесточает.



По информации издания, клуб с "Олд Траффорд" все еще должен заплатить 307 млн. фунтов по уже оформленным трансферам, поэтому попасть в Лигу Чемпионов для "дьяволов" важнее, чем когда-либо прежде.



Однако одних призовых от Лиги Чемпионов будет мало. "Юнайтед" также придется продать ряд имеющихся игроков, чтобы удовлетворить запросы главного тренера Эрика Тен Хага.



Среди игроков, которые могут быть выставлены на продажу, называются Харри Магуайр, Аарон Ван-Биссака, Фред и Донни Ван де Бека.



Помимо полузащитника и нападающего, Тен Хаг хотел бы пригласить в свою команду нового правого защитника. Но прямо сейчас у "дьяволов" нет денег на этих игроков.