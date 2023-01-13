"Арсенал" сделал новое предложение по Мудрику

"Арсенал" сделал новое предложение о покупке вингера "Шахтера" и сборной Украины Михаила Мудрика.

Напомним, "Шахтер" отклонил стартовое предложение "Арсенала" по Мудрику в размере около 55 миллионов фунтов, включая бонусы, однако два клуба продолжили переговоры.



Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, в четверг вечером "канониры" предложили "Шахтеру" уже 62 млн. фунтов в качестве гарантированной суммы плюс бонусы.



Это уже гораздо ближе к тем 86 млн. фунтов, в которые "Шахтер" изначально оценивал 22-летнего украинца, поэтому есть все шансы, что компромисс вскоре будет достигнут.



Романо добавляет, что "Челси" пока не выдвигал свое предложение по Мудрику, несмотря на упорные слухи, связывающие Михаила с другим лондонским клубом.