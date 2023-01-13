"Челси" проиграл "Фулхэму" и остался на 10-м месте
"Челси" потерпел поражение 2:1 в дерби против "Фулхэма", не сумев сдвинуться с 10-го места в Премьер-Лиге.
В стартовом составе "дачников" произошло шесть изменений относительно победы 0:2 над "Халлом" в Кубке Англии. Вернулись в команду Бернд Лено, Кенни Тете, Тим Рим, Энтони Робинсон, Жоау Палинья и Виллиан.
Новичок "синих" Жоау Фелиш сразу получил место на острие атак. По сравнению с поражением 4:0 от "Манчестер Сити" в Кубке Англии в стартовый состав также влились Тиаго Силва, Сесар Аспиликуэта и Денис Закариа.
Гости едва не открыли счет уже на второй минуте. Фелиш классно сыграл справа и покатил мяч в центр штрафной, однако удар Кая Хаверца был заблокирован, а Льюис Холл не смог пробить голкипера хозяев Бернда Лено.
"Челси" продолжил атаковать, а Фелиш принимал активное участие в действиях команды. Но при этом "синие" были небезгрешны в обороне, что вдохновляло "Фулхэм" ходить вперед.
На 23-й минуте Трево Чалоба ошибся вблизи своих ворот, и Карлос Винисиус поспешил вывести на ударную позицию Бобби Декордова-Рида на правом краю штрафной — перекладина!
Спустя пару минут ошибся уже Холл. Последовал перевод мяча на противоположный край штрафной, откуда Виллиан нанес удар в дальний угол ворот с рикошетом от Чалоба — 1:0. Праздновать гол против своей бывшей команды бразилец не стал.
В остатке тайма "синие" пару раз серьезно напрягли Лено, но тот действовал безупречно на воротах.
Зато второй тайм начался с ответного гола. Мейсон Маунт со штрафного закрутил мяч в ближнюю штангу, а Калиду Кулибали оказался расторопнее всех на отскоке, добив снаряд в ворота — 1:1.
Хорошее начало второго тайма вскоре было омрачено травмой Закариа, которого заменил Жоржиньо, а затем Фелиш схлопотал прямую красную карточку за прыжок шипами вперед в ноги соперника.
"Челси" не перестал атаковать, но делать это вдесятером было крайне тяжело, вдобавок "Фулхэм" всегда был готов уколоть.
Беда пришла, откуда не ждали. На 73-й минуте голкипер гостей Кепа Аррисабалага покинул свои ворота и застыл в полупозиции, позволив Винисиусу головой замкнуть подачу Андреса Перейры — 2:1.
Четверная замена Грэма Поттера в концовке уже ничего не изменила. "Дачники" всячески сбивали темп, не позволяя игре ускориться.
Лишь в компенсированное время у Хаверца была возможность избавить свою команду от поражения, однако Лено отразил удар низом своего соотечественника.
"Челси" продлил свою черную полосу, а Жоау Фелиш, на которые возлагали большие надежды, теперь будет дисквалифицирован на три матча. "Фулхэм" же сейчас неудержим, оформив четвертую победу подряд в Премьер-Лиге и обойдя в таблице "Ливерпуль".
"Фулхэм" — "Челси". Отчет о матче
13.01.2023 01:00
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Последние комментарии:
Каких размеров ботоферма, которая обслуживает фапл?
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Несмотря на удаление на 58 минуте, Жоао Фелиш является лидером по ударам (6), ударам в створ (4), успешным обводкам (2) и заработанным фолам (4) среди всех игроков обеих команд.
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требуется очищение Чемпионшипом!
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тру манка чот разъебал в ыы. Без обид, брат!
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Вот бы потратились на меньяна… может и защи с норм воротчиком перестали бы пожарить.
(ответить)
Вагнера сообщают, что полностью уничтожили 61 бригаду ВСУ, которая в своё время пафосно без сопротивления зашла в пустой Херсон.
Толпой бесславно ушли к бандере в гости.
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:20
📸 — Белль Силва:
"Вот бы нам еще одного Тиаго Силву в полузащиту и одного в атаку... 💙🥲"
Чееета орууууууу
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со слезами на глазах смотрел на эту уёгищную игру надо срочно разгонять команду и этого недоноска тренера а таже мудака Боэли в команде нет культуры паса нет никакой техники и нет игроков которые могут забивать надо срочно возвращать супер тренераТухеля и супер хозяина команды Романа Абрамовича
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план на финал лч меняется
менди(кепа пошел нахуй псина е6аная заебал)
джеймс бадиашиле силва фофана ХОЛЛ
канте закария
фелиш хаверц маунт
и не е6ет, это будет мега ебочка, маленькие мои.
такой ебочки даже у нашей яночки не было никогда
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на удивление хоть какие-то проблески игры были.
льюис холл - лучший у пенсов
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Абсолютно новый челси.
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Да ребятки невезуха полюбе!!! Не забили сами в начале вот и куйня. Кепа и Чалоба ЛУЧШИЕ сегодня! Ну ладно главное в ЧШ не вылететь а на след год без кубков в АПЛ можно одним составом играть и ебать всех!
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как этот лошок умудрился милан 5-0 ебнуть...парадокс
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Поттер как пыня. Проеб за проебом.
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Нас ебут, а мы не крепчаем
(ответить)
а так не мечтайте даже о каком-то фарте в лч, эта команда ментальный труп, как была трупом команда моура в 2016. Им ничего уже не поможет.
тут ни автобуса не выстроить, ни игры на контрах, ничего...просто тухель, мы и это прое6али...
вылетим так же безвольно и бездарно, как в 2016. Но если и так, то тогда пожалуйста выше 10 места и не запрыгивайте, я е6ал лигу конференций или лигу европы смотреть. Спасибо. Через АПЛ в ЛЧ пенсы не попадут, теперь это на 99.9% ясно.
(ответить)
челси со дна делает буль-буль тарасики
(ответить)
thegodfather
к боэли нету претензий
ты прав
тут даже спорить не буду
(ответить)
Абсолютно новый какульси.
Поттера жаль, в ахуе наверное в какой зоопарк попал. Пенсы превращаются в пригородную помойку, которая уже почти 10 лет без АПЛ.
(ответить)
13.01.2023 00:08 #
thegodfather
13.01.2023 00:06 #
fiezzo
членсов разносят как чернявых тарасиков в Соледаре ахахаха
Источник: http://fapl.ru/posts/97928/?c=1#c7702706
ну вы поняли)
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