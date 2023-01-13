"Челси" проиграл "Фулхэму" и остался на 10-м месте

"Челси" потерпел поражение 2:1 в дерби против "Фулхэма", не сумев сдвинуться с 10-го места в Премьер-Лиге.

В стартовом составе "дачников" произошло шесть изменений относительно победы 0:2 над "Халлом" в Кубке Англии. Вернулись в команду Бернд Лено, Кенни Тете, Тим Рим, Энтони Робинсон, Жоау Палинья и Виллиан.



Новичок "синих" Жоау Фелиш сразу получил место на острие атак. По сравнению с поражением 4:0 от "Манчестер Сити" в Кубке Англии в стартовый состав также влились Тиаго Силва, Сесар Аспиликуэта и Денис Закариа.



Гости едва не открыли счет уже на второй минуте. Фелиш классно сыграл справа и покатил мяч в центр штрафной, однако удар Кая Хаверца был заблокирован, а Льюис Холл не смог пробить голкипера хозяев Бернда Лено.



"Челси" продолжил атаковать, а Фелиш принимал активное участие в действиях команды. Но при этом "синие" были небезгрешны в обороне, что вдохновляло "Фулхэм" ходить вперед.



На 23-й минуте Трево Чалоба ошибся вблизи своих ворот, и Карлос Винисиус поспешил вывести на ударную позицию Бобби Декордова-Рида на правом краю штрафной — перекладина!



Спустя пару минут ошибся уже Холл. Последовал перевод мяча на противоположный край штрафной, откуда Виллиан нанес удар в дальний угол ворот с рикошетом от Чалоба — 1:0. Праздновать гол против своей бывшей команды бразилец не стал.



В остатке тайма "синие" пару раз серьезно напрягли Лено, но тот действовал безупречно на воротах.



Зато второй тайм начался с ответного гола. Мейсон Маунт со штрафного закрутил мяч в ближнюю штангу, а Калиду Кулибали оказался расторопнее всех на отскоке, добив снаряд в ворота — 1:1.



Хорошее начало второго тайма вскоре было омрачено травмой Закариа, которого заменил Жоржиньо, а затем Фелиш схлопотал прямую красную карточку за прыжок шипами вперед в ноги соперника.



"Челси" не перестал атаковать, но делать это вдесятером было крайне тяжело, вдобавок "Фулхэм" всегда был готов уколоть.



Беда пришла, откуда не ждали. На 73-й минуте голкипер гостей Кепа Аррисабалага покинул свои ворота и застыл в полупозиции, позволив Винисиусу головой замкнуть подачу Андреса Перейры — 2:1.



Четверная замена Грэма Поттера в концовке уже ничего не изменила. "Дачники" всячески сбивали темп, не позволяя игре ускориться.



Лишь в компенсированное время у Хаверца была возможность избавить свою команду от поражения, однако Лено отразил удар низом своего соотечественника.



"Челси" продлил свою черную полосу, а Жоау Фелиш, на которые возлагали большие надежды, теперь будет дисквалифицирован на три матча. "Фулхэм" же сейчас неудержим, оформив четвертую победу подряд в Премьер-Лиге и обойдя в таблице "Ливерпуль".



"Фулхэм" — "Челси". Отчет о матче