"Челси" проиграл "Фулхэму" и остался на 10-м месте

Виллиан "Челси" потерпел поражение 2:1 в дерби против "Фулхэма", не сумев сдвинуться с 10-го места в Премьер-Лиге.

В стартовом составе "дачников" произошло шесть изменений относительно победы 0:2 над "Халлом" в Кубке Англии. Вернулись в команду Бернд Лено, Кенни Тете, Тим Рим, Энтони Робинсон, Жоау Палинья и Виллиан.

Новичок "синих" Жоау Фелиш сразу получил место на острие атак. По сравнению с поражением 4:0 от "Манчестер Сити" в Кубке Англии в стартовый состав также влились Тиаго Силва, Сесар Аспиликуэта и Денис Закариа.

Гости едва не открыли счет уже на второй минуте. Фелиш классно сыграл справа и покатил мяч в центр штрафной, однако удар Кая Хаверца был заблокирован, а Льюис Холл не смог пробить голкипера хозяев Бернда Лено.

"Челси" продолжил атаковать, а Фелиш принимал активное участие в действиях команды. Но при этом "синие" были небезгрешны в обороне, что вдохновляло "Фулхэм" ходить вперед.

На 23-й минуте Трево Чалоба ошибся вблизи своих ворот, и Карлос Винисиус поспешил вывести на ударную позицию Бобби Декордова-Рида на правом краю штрафной — перекладина!

Спустя пару минут ошибся уже Холл. Последовал перевод мяча на противоположный край штрафной, откуда Виллиан нанес удар в дальний угол ворот с рикошетом от Чалоба — 1:0. Праздновать гол против своей бывшей команды бразилец не стал.

В остатке тайма "синие" пару раз серьезно напрягли Лено, но тот действовал безупречно на воротах.

Зато второй тайм начался с ответного гола. Мейсон Маунт со штрафного закрутил мяч в ближнюю штангу, а Калиду Кулибали оказался расторопнее всех на отскоке, добив снаряд в ворота — 1:1.

Хорошее начало второго тайма вскоре было омрачено травмой Закариа, которого заменил Жоржиньо, а затем Фелиш схлопотал прямую красную карточку за прыжок шипами вперед в ноги соперника.

"Челси" не перестал атаковать, но делать это вдесятером было крайне тяжело, вдобавок "Фулхэм" всегда был готов уколоть.

Беда пришла, откуда не ждали. На 73-й минуте голкипер гостей Кепа Аррисабалага покинул свои ворота и застыл в полупозиции, позволив Винисиусу головой замкнуть подачу Андреса Перейры — 2:1.

Четверная замена Грэма Поттера в концовке уже ничего не изменила. "Дачники" всячески сбивали темп, не позволяя игре ускориться.

Лишь в компенсированное время у Хаверца была возможность избавить свою команду от поражения, однако Лено отразил удар низом своего соотечественника.

"Челси" продлил свою черную полосу, а Жоау Фелиш, на которые возлагали большие надежды, теперь будет дисквалифицирован на три матча. "Фулхэм" же сейчас неудержим, оформив четвертую победу подряд в Премьер-Лиге и обойдя в таблице "Ливерпуль".

"Фулхэм" — "Челси". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Фулхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2023 01:00

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Последние комментарии:




  1. iskander8sg 13.01.2023 01:51 # iskander8sg
    Каких размеров ботоферма, которая обслуживает фапл?

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  2. bembo 13.01.2023 01:41 # bembo
    Несмотря на удаление на 58 минуте, Жоао Фелиш является лидером по ударам (6), ударам в створ (4), успешным обводкам (2) и заработанным фолам (4) среди всех игроков обеих команд.

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  3. wolfsmensch 13.01.2023 01:37 # wolfsmensch
    требуется очищение Чемпионшипом!

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  4. zheka000000 13.01.2023 01:33 # zheka000000
    тру манка чот разъебал в ыы. Без обид, брат!

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  5. skydreams 13.01.2023 01:28 # skydreams
    Вот бы потратились на меньяна… может и защи с норм воротчиком перестали бы пожарить.

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  6. hunter022 13.01.2023 01:25 # hunter022
    Вагнера сообщают, что полностью уничтожили 61 бригаду ВСУ, которая в своё время пафосно без сопротивления зашла в пустой Херсон.

    Толпой бесславно ушли к бандере в гости.

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  7. bembo 13.01.2023 01:24 # bembo
    :20
    &#128248; — Белль Силва:

    "Вот бы нам еще одного Тиаго Силву в полузащиту и одного в атаку... &#128153;&#129394;"



    Чееета орууууууу

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  8. vinnipooh 13.01.2023 01:22 # vinnipooh
    со слезами на глазах смотрел на эту уёгищную игру надо срочно разгонять команду и этого недоноска тренера а таже мудака Боэли в команде нет культуры паса нет никакой техники и нет игроков которые могут забивать надо срочно возвращать супер тренераТухеля и супер хозяина команды Романа Абрамовича

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  9. thegodfather 13.01.2023 01:20 # thegodfather
    план на финал лч меняется

    менди(кепа пошел нахуй псина е6аная заебал)
    джеймс бадиашиле силва фофана ХОЛЛ
    канте закария

    фелиш хаверц маунт




    и не е6ет, это будет мега ебочка, маленькие мои.

    такой ебочки даже у нашей яночки не было никогда

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  10. zheka000000 13.01.2023 01:14 # zheka000000
    на удивление хоть какие-то проблески игры были.
    льюис холл - лучший у пенсов

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  11. hachidlo 13.01.2023 01:13 # hachidlo
    Абсолютно новый челси.

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  12. chelsiukpro 13.01.2023 01:09 # chelsiukpro
    Да ребятки невезуха полюбе!!! Не забили сами в начале вот и куйня. Кепа и Чалоба ЛУЧШИЕ сегодня! Ну ладно главное в ЧШ не вылететь а на след год без кубков в АПЛ можно одним составом играть и ебать всех!

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  13. thegodfather 13.01.2023 01:06 # thegodfather
    как этот лошок умудрился милан 5-0 ебнуть...парадокс

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  14. brown-ale 13.01.2023 01:06 # brown-ale
    Поттер как пыня. Проеб за проебом.

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  15. skydreams 13.01.2023 01:04 # skydreams
    Нас ебут, а мы не крепчаем

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  16. thegodfather 13.01.2023 01:04 # thegodfather
    а так не мечтайте даже о каком-то фарте в лч, эта команда ментальный труп, как была трупом команда моура в 2016. Им ничего уже не поможет.
    тут ни автобуса не выстроить, ни игры на контрах, ничего...просто тухель, мы и это прое6али...


    вылетим так же безвольно и бездарно, как в 2016. Но если и так, то тогда пожалуйста выше 10 места и не запрыгивайте, я е6ал лигу конференций или лигу европы смотреть. Спасибо. Через АПЛ в ЛЧ пенсы не попадут, теперь это на 99.9% ясно.

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  17. fiezzo 13.01.2023 01:04 # fiezzo
    челси со дна делает буль-буль тарасики

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  18. pozitiv4ik 13.01.2023 01:04 # pozitiv4ik
    thegodfather

    к боэли нету претензий


    ты прав
    тут даже спорить не буду

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  19. moneycity 13.01.2023 01:03 # moneycity
    Абсолютно новый какульси.
    Поттера жаль, в ахуе наверное в какой зоопарк попал. Пенсы превращаются в пригородную помойку, которая уже почти 10 лет без АПЛ.

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  20. fiezzo 13.01.2023 01:03 # fiezzo
    13.01.2023 00:08 #
    thegodfather

    13.01.2023 00:06 #
    fiezzo

    членсов разносят как чернявых тарасиков в Соледаре ахахаха

    Источник: http://fapl.ru/posts/97928/?c=1#c7702706


    ну вы поняли)

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