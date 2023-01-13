"Челси" собирается купить Кайседо

"Челси" переключил свое внимание на полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо после неудачных попыток переманить Энцо Фернандеса из "Бенфики".

Подверженность Нголо Канте к травмам и вероятный уход Жоржиньо в конце сезона подталкивают "Челси" к приглашению полузащитника, однако переговоры "синих" с "Бенфикой" насчет Фернандеса провалились.



"Бенфика" была готова отпустить Энцо в январе только за отступные в 106 миллионов фунтов, что для "Челси" оказалось чересчур.



Как утверждает The Guardian, теперь "Челси" собирается сделать предложение по Кайседо, которого наставник "синих" Грэм Поттер тренировал в "Брайтоне" и который также вызывает интерес у "Ливерпуля".



На радаре у "Челси" также находится Алексис Макаллистер, партнер Кайседо по "Брайтону", однако "синие" понимают, что этот трансфер будет трудно осуществить после победы сборной Аргентины на Чемпионате Мира в Катаре.