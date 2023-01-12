"Челси" обдумывает покупку Рафы Мартина

"Челси" обдумывает приобретение центрального защитника "Реала" Рафы Мартина грядущим летом.

20-летний Мартин до сих пор не дебютировал на взрослом уровне и сейчас выступает за резервную команду "Реала".



Однако Рафа считается одним из ярчайших талантов у себя на родине и вызывает интерес у ведущих клубов Европы, включая "Ювентус" и "РБ Лейпциг".



"Реал" совершенно не хочет терять Мартина, однако у того остается только один полный год по контракту. Это может подтолкнуть испанский гранд к продаже Рафы после окончания этого сезона.



Одним из приоритетов новых владельцев "Челси" как раз является приглашение лучших талантов со всего мира, и возможность заполучить Мартина по сниженной цене не осталась незамеченной "синими", сообщает The Telegraph.