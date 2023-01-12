"Тоттенхэм" принял решение насчет Моуры
"Тоттенхэм" решил не продлевать истекающий в конце сезона контракт вингера Лукаса Моуры.
Моура выступает за "Тоттенхэм" после своего перехода из ПСЖ за 23 миллиона фунтов в 2018 году, забив 38 голов в 213 матчах за "шпор".
Однако из-за собственных проблем со здоровьем и конкуренции со стороны Деяна Кулусевски с Ришарлисоном 30-летний бразилец почти не играет в этом сезоне.
Согласно слухам, "Тоттенхэму" принадлежит опция продления контракта Моуры на 12 месяцев, однако "шпоры" не будут пользоваться этой опцией, как и не будут предлагать Лукасу новую сделку.
BBC ожидает, что теперь Моура покинет Северный Лондон свободным агентом в конце сезона. Болельщикам "Тоттенхэма" Лукас запомнится прежде всего своим хет-триком против "Аякса" на пути к финалу Лиги Чемпионов в 2019 году.
12.01.2023 22:00
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Когда переходил в ПСЖ за 50 лямов в 19 лет, его представляли чуть ли не как второго Пеле. Умеют же Бразильцы продавать ноунеймов за баслословные деньги. Сейчас из бразильцев никто не ведёт за собой топ клуб как когда то Роналдо или Роналдиньо и т.д. Увы теперь в Бразилии спорт номер один уже ММА вместо Футбола)))
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