"Тоттенхэм" принял решение насчет Моуры

"Тоттенхэм" решил не продлевать истекающий в конце сезона контракт вингера Лукаса Моуры.

Моура выступает за "Тоттенхэм" после своего перехода из ПСЖ за 23 миллиона фунтов в 2018 году, забив 38 голов в 213 матчах за "шпор".



Однако из-за собственных проблем со здоровьем и конкуренции со стороны Деяна Кулусевски с Ришарлисоном 30-летний бразилец почти не играет в этом сезоне.



Согласно слухам, "Тоттенхэму" принадлежит опция продления контракта Моуры на 12 месяцев, однако "шпоры" не будут пользоваться этой опцией, как и не будут предлагать Лукасу новую сделку.



BBC ожидает, что теперь Моура покинет Северный Лондон свободным агентом в конце сезона. Болельщикам "Тоттенхэма" Лукас запомнится прежде всего своим хет-триком против "Аякса" на пути к финалу Лиги Чемпионов в 2019 году.