Жоэлинтон попался пьяным за рулем

Атакующему полузащитнику "Ньюкасла" Жоэлинтону были предъявлены обвинения насчет управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Жоэлинтон был остановлен полицией в 1:20 ночи четверга. Экспресс-тест на алкоголь показал превышение допустимого лимита в организме 26-летнего игрока сборной Бразилии.



В результате Жоэлинтон был арестован и доставлен в полицейский участок, после чего в его адрес были выдвинуты обвинения, сообщает Daily Mirror.



Теперь Жоэлинтона ждут в магистратском суде Ньюкасла 26 января — спустя два дня после первого полуфинального матча Кубка Лиги против "Саутгемптона".



Добавим, что лишь в минувший вторник Жоэлинтон помог "Ньюкаслу" победить "Лестер" в Кубке Лиги (2:0), отметившись голом и результативной передачей.