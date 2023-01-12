Обамеянг не вернется в "Барселону" в январе

Нападающий "Челси" Пьер-Эмерик Обамеянг не сможет вернуться в "Барселону" в это трансферное окно.

После унизительной обратной замены Обамеянга в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" и перехода в "Челси" Жоау Фелиша на правах аренды появились настойчивые слухи о том, что Пьер-Эмерик может покинуть лондонский клуб в январе.



Однако в этом сезоне Обамеянг уже заигран не только за "Челси", но и за "Барселону", у которой "синие" его купили в сентябре за 10 миллионов фунтов. Таким образом, дорога в какой-либо третий европейский клуб для Пьер-Эмерика закрыта в этом сезоне.



Также 33-летнего габонца связывали с возвращением в "Барселону", и Daily Mail подтверждает, что клуб с "Ноу Камп" действительно рассматривал такую возможность — особенно в свете интереса "Атлетико" к Мемфису Депаю.



Однако Ла Лига подтвердила "Барселоне", что разрегистрированный игрок не может быть зарегистрирован за тот же клуб в течение одного сезона.



Таким образом, в январе для Обамеянга открыты только некоторые экзотические варианты вроде МЛС.