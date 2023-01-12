Обамеянг не вернется в "Барселону" в январе

Пьер-Эмерик Обамеянг Нападающий "Челси" Пьер-Эмерик Обамеянг не сможет вернуться в "Барселону" в это трансферное окно.

После унизительной обратной замены Обамеянга в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" и перехода в "Челси" Жоау Фелиша на правах аренды появились настойчивые слухи о том, что Пьер-Эмерик может покинуть лондонский клуб в январе.

Однако в этом сезоне Обамеянг уже заигран не только за "Челси", но и за "Барселону", у которой "синие" его купили в сентябре за 10 миллионов фунтов. Таким образом, дорога в какой-либо третий европейский клуб для Пьер-Эмерика закрыта в этом сезоне.

Также 33-летнего габонца связывали с возвращением в "Барселону", и Daily Mail подтверждает, что клуб с "Ноу Камп" действительно рассматривал такую возможность — особенно в свете интереса "Атлетико" к Мемфису Депаю.

Однако Ла Лига подтвердила "Барселоне", что разрегистрированный игрок не может быть зарегистрирован за тот же клуб в течение одного сезона.

Таким образом, в январе для Обамеянга открыты только некоторые экзотические варианты вроде МЛС.


Метки Барселона, Обамеянг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2023 20:00

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  1. ganinilyha 12.01.2023 20:49 # ganinilyha
    Да блин он ещё не так плох, надо оставлять

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  2. ian 12.01.2023 20:46 # ian
    Скауты членси просто позор

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