Европейские клубы следят за Канселу

Жоау Канселу Ряд европейских клубов проявляют интерес к защитнику "Манчестер Сити" Жоау Канселу.

Своей игрой за "Сити" Канселу заслужил репутацию одного из лучших левых защитников в мире. В прошлом сезоне 28-летний португалец попал в символическую сборную по версии PFA.

Однако после возвращения с Чемпионата Мира в Катаре Канселу отметился только одним появлением в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги — против "Челси" 5 января, будучи замененным в перерыве.

Поговаривают, что Канселу впал в немилость к главному тренеру "Сити" Хосепу Гвардиоле, и The Telegraph утверждает, что клубы Лиги Чемпионов из Испании, Франции, Германии и Италии могут попытаться переманить Жоау в конце сезона.

Однако контракт Канселу истекает только в 2027 году, поэтому Жоау будет стоить недешево.


Метки Канселу, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2023 19:00

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