"Форест" попросит разрешить Хендерсону сыграть против МЮ

"Ноттингем Форест попросит разрешения у "Манчестер Юнайтед" задействовать голкипера Дина Хендерсона в полуфинальных матчах Кубка Лиги против "красных дьяволов".

Накануне Хендерсон помог "Форест" выиграть серию послематчевых пенальти против "Вулверхэмптона" и выйти в 1/2 финала Кубка Лиги, где теперь "лесники" сыграют против "Юнайтед".



Проблема в том, что Хендерсон принадлежит как раз "Юнайтед", и правила аренды запрещают ему играть против своего родительского клуба. По этой самой причине Дин пропустил выезд на "Олд Траффорд" в рамках Премьер-Лиги 27 декабря.



Тем не менее, главный тренер "Форест" Стив Купер сохраняет надежду, что "Юнайтед" сделает исключение для Кубка Лиги.



"Конечно, мы посмотрим, возможно ли будет их уговорить. В данную минуту это только разговоры".



"Пока у нас даже не было возможности перевести дыхание после матча. В надлежащее время мы этим займемся", — цитирует Купера The Independent.