Премьер-Лига. Анонс матча четверга
В четверг, 12 января, состоится отложенный поединок Премьер-Лиги между "Фулхэмом" и "Челси". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ФУЛХЭМ — ЧЕЛСИ 23:00 Онлайн-трансляция
"Фулхэм" может впервые с 1966 года оформить четыре победы подряд в высшем дивизионе. "Дачники" забивали в 16 матчах этого сезона Премьер-Лиги, что является рекордом дивизиона совместно с "Арсеналом", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом".
"Челси" может выдать серию из шести выездных матчей без побед во всех соревнованиях впервые с сентября-ноября 2015, когда Жозе Моуриньо поплатился за это увольнением. "Синие" забили только пять голов в восьми последних поединках Премьер-Лиги.
"Челси" выиграл все семь последних встреч с "Фулхэмом" в чемпионате. "Синие" пропустили только шесть голов в 15 последних матчах против "дачников" в Премьер-Лиге — и не более одного за раз.
Лучший бомбардир "Фулхэма" Александар Митрович дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек. Шейн Даффи все еще болеет, Неескенс Кебано травмирован.
Лазарет "Челси" на прошлой неделе пополнили Кристиан Пулишич и Рахим Стерлинг. Пьер-Эмерик Обамеянг решил свои проблем со спиной. Арендованный у "Атлетико" Жоау Фелиш надеется получить разрешение вовремя, чтобы сыграть в дерби.
12.01.2023 17:00
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Последние комментарии:
Как же ахуенно когда аплочка вечером
Плюс матч шикарный будет, Феликс должен положить первую баночку и зацепить очко для пенсов
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Челси!!!!!!!!! Сегодня начинается великая история Грэма Поттера!!! Вперед нахуй!!!!
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ИМПЕРАТОРСИИИИИИИИ
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Украинцы это тюрки, не славяне.
Огромое количество слов укр. мовы являются тюрско-адыгскими (прим. адыги, касоги, черкессы, кабарда — группа родственных племен, в большей или меньшей степени перемешавшаяся с тюрками).
Украинская ХАТА (тюркское слово) строится из самана (смесь глины, навоза и соломы) (тоже тюркское слово) уже по одному этому видно откуда взята эта технология.
Чем огораживают ХАТУ? Правильно, ТЫНОМ (это тоже тюркское слово)
Чем украшают ХАТУ обнесенную ТЫНОМ? Правильно КЫЛЫМОМ (тоже тюркское слово).
Что носят укр. мужчины? Правильно, тюркские шаровары, тюркские широкие пояса и папахи.
Укр. женщины носят ПЛАХТУ (тоже тюркизм) и тюркское НАМЫСТО.
Какое войско у украинцев? Правильно КОЗАКИ (тоже тюркизм), как они выглядят?
Точно также как тюрки-печенеги, (которых кстати копировал в своем внешнем виде Святослав), впоследствии так же выглядели половцы и черкессы: не выбритый на затылке клок волос, признак принадлежности к тюркскому военному сословию, в ухе тюрская серьга (означавшая какой ты сын в семье, если единственный то тебя берегли), во рту ЛЮЛЬКА (тюркизм) набитая ТЮТЮНОМ (тюркизм) в руках БАНДУРА (тюркизм). В каких войсковых частях состоят казаки?
В КОШАХ (тюркизм). Их символ БУНЧУК (Тюркизм).
Украинский ХАЙ «пусть» (например, хай живе незалежна Украина) имеет отношение к кабардинскому хъэй «хотеть».
ГАЙДАМАК — правобережные ватаги разбойников, ОТ ТЮРСКОГО ГАЙДЕ-МАК — СМУТЬЯНИТЬ.
куркуль, кавун, кош, килим, бугай, майдан, казан, кобза, козак, лелека, ненька, гаманець, секира, атаман, бунчук, чумак, кохана, кут, домра, тын, кат, хата, хутор, ненька, тату, рух, сурма і багато чого іншого — — все это ТЮРКСКИЕ СЛОВА!!!
В УКРАИНСКОЙ МОВЕ БОЛЕЕ 4000 ТЮРКСКИХ СЛОВ!!!
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кажется я понял в чем дело почему ватники этого сайта возвращаются сюда каждый день. я смотрю на ваши даты регистрации и видимо вы настолько привыкли к этому сайту что возвращаетесь сюда потому что это ваш досуг, а то что вас тут с говном смешивают вы стараетесь не замечать в надежде на то что это поменяется. напоминает россиян которые годами живут в говне, но продолжают терпеть это надеясь на лучшее будущее
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рюzzкие - это биологический мусор, их надо вырезать, убивать и делать на них медицинские опыты, немного они похожи на людей, поэтому для таких опытов они в самый раз!
русня не люди!
Люди не русня!!!
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Митровича нет, похожу рентбои смогут зацепить очко
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как там захваченых "музыкантами" Соледар?
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1 Арсенал 17 44
Источник: http://fapl.ru/posts/97928/
Ниже мусор
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