Премьер-Лига. Анонс матча четверга

В четверг, 12 января, состоится отложенный поединок Премьер-Лиги между "Фулхэмом" и "Челси". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ФУЛХЭМ — ЧЕЛСИ 23:00 Онлайн-трансляция



"Фулхэм" может впервые с 1966 года оформить четыре победы подряд в высшем дивизионе. "Дачники" забивали в 16 матчах этого сезона Премьер-Лиги, что является рекордом дивизиона совместно с "Арсеналом", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом".



"Челси" может выдать серию из шести выездных матчей без побед во всех соревнованиях впервые с сентября-ноября 2015, когда Жозе Моуриньо поплатился за это увольнением. "Синие" забили только пять голов в восьми последних поединках Премьер-Лиги.



"Челси" выиграл все семь последних встреч с "Фулхэмом" в чемпионате. "Синие" пропустили только шесть голов в 15 последних матчах против "дачников" в Премьер-Лиге — и не более одного за раз.



Лучший бомбардир "Фулхэма" Александар Митрович дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек. Шейн Даффи все еще болеет, Неескенс Кебано травмирован.



Лазарет "Челси" на прошлой неделе пополнили Кристиан Пулишич и Рахим Стерлинг. Пьер-Эмерик Обамеянг решил свои проблем со спиной. Арендованный у "Атлетико" Жоау Фелиш надеется получить разрешение вовремя, чтобы сыграть в дерби.