"Фулхэм" предложит новый контракт Марку Силве

"Фулхэм" собирается предложить новый контракт своему главному тренеру Марку Силве.

Вернувшись в Премьер-Лигу по итогам прошлого сезона, "Фулхэм" очень хорошо себя чувствует в высшем дивизионе, хотя на старте этой кампании считался одним из фаворитов на вылет.



В данный момент "дачники" занимают седьмое место в таблице и являются лучшим клубом Западного Лондона, опережая "Брентфорд" и "Челси".



Как сообщает Daily Mail, боссы "Фулхэма" очень довольны работой Силвы, и теперь продление сотрудничества с португальским специалистом является их приоритетом.



"Фулхэм" надеется договориться с Силвой о новой сделке до окончания сезона. Действующий же контракт Марку истекает летом 2024.