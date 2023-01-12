Гвардиола: "У нас не будет шансов в дерби, если сыграем так же"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил свою команду, что у той не будет никаких шансов на победу в дерби против "Манчестер Юнайтед", если не сделать выводы из поражения от "Саутгемптона" в Кубке Лиги.

Накануне вечером "Сити" вылетел из Кубка Лиги со стадии 1/4 финала, потерпев поражение 2:0 и показав футбол удручающего содержания.



Уже в субботу "горожане" совершат выезд к своим набравшим отличную форму соседям из "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги, и Гвардиола требует от подопечных прибавить.



"Каждый матч отличается, каждое соревнование отличается. Но, конечно, если мы сыграем таким образом, у нас не будет шансов".



"Мы точно знаем, что нам нужно, чтобы играть лучше, и именно это мы постараемся сделать", — цитирует Гвардиолу The Independent.