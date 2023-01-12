Вегхорст покинул "Бешикташ" и летит в Манчестер

Нападающий "Бернли" Ваут Вегхорст разорвал свои отношения с "Бешикташем" и теперь направляется в расположение "Манчестер Юнайтед".

Именно 30-летнего Вегхорста "Юнайтед" определил в качестве замены для покинувшего клуб Криштиану Роналду.



На этот сезон Ваут был отправлен "Бернли" в командировку "Бешикташ", однако в четверг утром игрок сборной Голландии посетил офис турецкого клуба и оформил расторжение арендного соглашения, сообщает Sky Sports.



Теперь Вегхорст направляется в Манчестер, чтобы присоединиться к команде своего соотечественника Эрика Тен Хага на правах аренды до конца сезона. Условия сделки уже полностью согласованы всеми сторонами.



"Юнайтед" должен зарегистрировать Вегхорста до полудня пятницы, чтобы Ваут смог принять участие в дерби против "Манчестер Сити" в субботу.



Добавим, "Юнайтед" заплатит "Бешикташу" около 3 миллионов евро (2.7 млн. фунтов) за содействие.