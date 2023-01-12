Поттер провел кризисные переговоры с лидерами команды
Главный тренер "Челси" Грэм Поттер провел кризисные переговоры со своими опытными игроками.
В данный момент "Челси" занимает только 10-е место в Премьер-Лиге, и столь плачевная ситуация с результатами заставила Поттера организовать встречу с Тиаго Силвой, Сесаром Аспиликуэтой, Жоржиньо и Матео Ковачичем.
Поттер чувствует, что эта кризисная встреча прошла позитивно, и теперь надеется прервать неудачную полосу.
"Вчера я действительно долго разговаривал с Тиаго, Аспи, Жоржи, Ковой. Это был действительно хороший разговор. Они вновь продемонстрировали свои человеческие качества. Они были честны и объяснили, что их беспокоит. Они высказались в позитивном ключе. Думаю, мы в том положении, когда можем двигаться дальше", — цитирует Поттера The Telegraph.
12.01.2023 13:00
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Работать надо, как Тен Хаг, а не разговоры разговаривать. Но все довольны
местом членси в таблице)
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