Поттер провел кризисные переговоры с лидерами команды

Грэм Поттер Главный тренер "Челси" Грэм Поттер провел кризисные переговоры со своими опытными игроками.

В данный момент "Челси" занимает только 10-е место в Премьер-Лиге, и столь плачевная ситуация с результатами заставила Поттера организовать встречу с Тиаго Силвой, Сесаром Аспиликуэтой, Жоржиньо и Матео Ковачичем.

Поттер чувствует, что эта кризисная встреча прошла позитивно, и теперь надеется прервать неудачную полосу.

"Вчера я действительно долго разговаривал с Тиаго, Аспи, Жоржи, Ковой. Это был действительно хороший разговор. Они вновь продемонстрировали свои человеческие качества. Они были честны и объяснили, что их беспокоит. Они высказались в позитивном ключе. Думаю, мы в том положении, когда можем двигаться дальше", — цитирует Поттера The Telegraph.


Метки Поттер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2023 13:00

Количество просмотров Просмотров: 933

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bad-crew 12.01.2023 13:03 # bad-crew
    Работать надо, как Тен Хаг, а не разговоры разговаривать. Но все довольны
    местом членси в таблице)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: