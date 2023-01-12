МЮ и "Челси" следят за Уолкер-Питерсом

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" проявляют интерес к правому защитнику "Саутгемптона" Кайлу Уолкер-Питерсу.

По информации talkSPORT, Уолкер-Питерс не собирается подписывать новый контракт с "Саутгемптоном" и хочет уйти от аутсайдера Премьер-Лиги.



25-летний англичанин находится в шорт-листе "Юнайтед" на замену Аарону Ван-Биссаке, предложения насчет которого "красные дьяволы" готовы выслушать в этом месяце.



Также Уолкер-Питерс вызывает интерес у "Челси", который хочет усилить правый фланг обороны из-за продолжающихся проблем со здоровьем Риса Джеймса.



Несмотря на то, что "Саутгемптон" сейчас занимает последнее место в Премьер-Лиге, Кайл является одним из лучших игроков команды в этом сезоне.