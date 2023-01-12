Мерсон считает, что карьера Обамеянга в "Челси" завершена
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что карьера нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга в "Челси" окончена.
Обамеянг совершенно не блещет после своего перехода из "Барселоны" прошлым летом, забив лишь один гол за "Челси" в Премьер-Лиге.
В матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" на прошлой неделе главный тренер "синих" Грэм Поттер и вовсе произвел обратную замену Пьер-Эмерика, и Мерсон воспринимает это как важный сигнал.
"Вышедший на замену в первом матче против "Манчестер Сити" Пьер-Эмерик Обамеянг был заменен, и я думаю, теперь он уйдет. Думаю, они разорвут свои отношения с ним".
"Думаю, когда ты производишь обратную замену игрока, которому уже за 30, то это, наверное, конец".
"Возможно, с игроком помоложе так еще можно поступить, но это одно из этих негласных правил. Так не поступают".
"Но Поттер сделал это, ему (Обамеянгу) 33 года, и я думаю, с ним все ясно", — сообщил Мерсон в эфире.
12.01.2023 11:00
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Как игрок он уже в Арсенале закончился
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и не нужен был этот сбитый лётчик. Буэ просто баблом разбрасывается..
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