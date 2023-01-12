Мерсон считает, что карьера Обамеянга в "Челси" завершена

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что карьера нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга в "Челси" окончена.

Обамеянг совершенно не блещет после своего перехода из "Барселоны" прошлым летом, забив лишь один гол за "Челси" в Премьер-Лиге.



В матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" на прошлой неделе главный тренер "синих" Грэм Поттер и вовсе произвел обратную замену Пьер-Эмерика, и Мерсон воспринимает это как важный сигнал.



"Вышедший на замену в первом матче против "Манчестер Сити" Пьер-Эмерик Обамеянг был заменен, и я думаю, теперь он уйдет. Думаю, они разорвут свои отношения с ним".



"Думаю, когда ты производишь обратную замену игрока, которому уже за 30, то это, наверное, конец".



"Возможно, с игроком помоложе так еще можно поступить, но это одно из этих негласных правил. Так не поступают".



"Но Поттер сделал это, ему (Обамеянгу) 33 года, и я думаю, с ним все ясно", — сообщил Мерсон в эфире.