Мерсон считает, что карьера Обамеянга в "Челси" завершена

Пьер-Эмерик Обамеянг Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что карьера нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга в "Челси" окончена.

Обамеянг совершенно не блещет после своего перехода из "Барселоны" прошлым летом, забив лишь один гол за "Челси" в Премьер-Лиге.

В матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" на прошлой неделе главный тренер "синих" Грэм Поттер и вовсе произвел обратную замену Пьер-Эмерика, и Мерсон воспринимает это как важный сигнал.

"Вышедший на замену в первом матче против "Манчестер Сити" Пьер-Эмерик Обамеянг был заменен, и я думаю, теперь он уйдет. Думаю, они разорвут свои отношения с ним".

"Думаю, когда ты производишь обратную замену игрока, которому уже за 30, то это, наверное, конец".

"Возможно, с игроком помоложе так еще можно поступить, но это одно из этих негласных правил. Так не поступают".

"Но Поттер сделал это, ему (Обамеянгу) 33 года, и я думаю, с ним все ясно", — сообщил Мерсон в эфире.


Метки Мерсон, Обамеянг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2023 11:00

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Последние комментарии:




  1. division 12.01.2023 11:46 # division
    Как игрок он уже в Арсенале закончился

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  2. h22o 12.01.2023 11:39 # h22o
    и не нужен был этот сбитый лётчик. Буэ просто баблом разбрасывается..

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