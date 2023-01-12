Поттер: "Это сложнейшая работа в футболе"

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер назвал свою работу "сложнейшей в футболе".

Выиграв всего один из восьми последних матчей Премьер-Лиги, "Челси" откатился на 10-е место в таблице. Также "синие" уже завершили выступать в обоих внутренних кубковых соревнованиях.



В результате Поттер оказался под колоссальным давлением спустя всего четыре месяца после своего назначения. Грэм чувствует, что высокий уровень ожиданий в отношении "Челси", смена владельцев клуба и эпидемия травм усугубляют его положение.



"Перемены становятся вызовом для любой организации. Уверен, в нашем случае перемены были вызваны влиянием событий снаружи. Это не так, что произошел какой-то внутренний переворот".



"Мы должны принять новую реальность и создать некоторые вещи заново, потому что кое-что изменилось, кое-чего не стало. Я понимал это, когда брался за работу".



"Это испытание, мотивирующее и нелепо сложное. Думаю, это, наверное, сложнейшая работа в футболе из-за смены владельцев и ожиданий, потому что люди всегда ожидают многого от "Челси", и это справедливо".



"Конечно, я не думал, что мы потеряем 10 игроков первой команды, но такова ситуация. Я лишь могу честно высказаться перед вами, парни, поделиться своей точкой зрения и с пониманием отнестись к критике, если мы проигрываем", — цитирует Поттера Evening Standard.