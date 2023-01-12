Гвардиола чувствовал, что "Сити" провалится на "Сент-Мэри"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что ожидал провала от своей команды в четвертьфинальном матче Кубка Лиги против "Саутгемптона".

Накануне вечером "Сити" потерпел поражение 2:0 в гостях у последней команды Премьер-Лиги и даже ни разу не пробил в створ.



На этот матч Гвардиола выставил далеко не оптимальный состав, однако Хосеп убежден, что ротация здесь совершенно не при чем.



"Кто знает, был бы результат другим с Кевином (Де Брюйне) и Эрлингом (Холандом) в стартовом составе? Я не знаю этого".



"Мы старались, как могли. После матча Премьер-Лиги против "Челси" мы тоже обратились к ротации, и это хорошо сработало".



"Я понимаю, как это работает. Мы всегда стараемся задействовать каждого, и каждый должен быть готов, но сегодня этого не было".



"Сегодня у меня было ощущение, что мы сыграем таким образом, какой бы состав я ни определил. Не спрашивайте меня, почему. Об этом говорит мой опыт".



"Наш состав сегодня не имел значения. Это все равно бы случилось, потому что мы не были в игре. Соперник заслужил победу".



"Победила лучшая команда. Они были лучше. Это был плохой вечер для нас, и мы не показали хорошей игры".



"Нам не удалось сыграть хорошо, а чтобы одерживать победы в матчах — я говорю не о завоевании титулов, — ты должен этого заслуживать".



"Когда я выигрываю что-нибудь, я хочу, чтобы это было заслуженно. Сегодня этого не было, и поэтому "Саутгемптон" заслужил выйти в полуфинал".



"Сегодня мы даже не были близки к тому, что мы из себя представляем", — цитирует Гвардиолу The Independent.