Почеттино открыт к работе в "Челси"

Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино открыт к работе с "Челси", если лондонский клуб попрощается со своим главным тренером Грэмом Поттером.

"Челси" только четыре месяца назад назначил Поттера, однако сейчас "синие" занимают 10-е место в Премьер-Лиге и вылетели из Кубка Англии с Кубком Лиги.

На днях Поттер заявил, что ощущает полную поддержку своего клуба, однако The Sun утверждает, что боссы "Челси" уже сомневаются в дальнейшем сотрудничестве с Грэмом.

Ожидается, что Поттер получит время до конца месяца, чтобы наладить ситуацию с результатами, но если этого не произойдет, руководству "синих" будет сложно перечить своим фанатам, которые уже испытывают раздражение и начинают требовать крови.

Если "Челси" уволит Поттера, то Почеттино с радостью вернется в Лондон, где ранее ему довелось тренировать "Тоттенхэм". Маурисио находится без работы с июля, когда от его услуг отказался ПСЖ.

Добавим, до конца января "синих" ждут дерби против "Фулхэма" и "Кристал Пэлас", а также выезд к "Ливерпулю".


Метки Почеттино, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2023 07:00

Количество просмотров Просмотров: 634

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. largo-winch 12.01.2023 07:30 # largo-winch
    нет, лучше пусть в Тоттенхэм идёт, а шарлатана в парике в Щолсе

    (ответить)

  2. sayk2 12.01.2023 07:17 # sayk2
    Поттер днина, на мороз в феврале, поч ин

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: