Почеттино открыт к работе в "Челси"

Маурисио Почеттино открыт к работе с "Челси", если лондонский клуб попрощается со своим главным тренером Грэмом Поттером.

"Челси" только четыре месяца назад назначил Поттера, однако сейчас "синие" занимают 10-е место в Премьер-Лиге и вылетели из Кубка Англии с Кубком Лиги.



На днях Поттер заявил, что ощущает полную поддержку своего клуба, однако The Sun утверждает, что боссы "Челси" уже сомневаются в дальнейшем сотрудничестве с Грэмом.



Ожидается, что Поттер получит время до конца месяца, чтобы наладить ситуацию с результатами, но если этого не произойдет, руководству "синих" будет сложно перечить своим фанатам, которые уже испытывают раздражение и начинают требовать крови.



Если "Челси" уволит Поттера, то Почеттино с радостью вернется в Лондон, где ранее ему довелось тренировать "Тоттенхэм". Маурисио находится без работы с июля, когда от его услуг отказался ПСЖ.



Добавим, до конца января "синих" ждут дерби против "Фулхэма" и "Кристал Пэлас", а также выезд к "Ливерпулю".