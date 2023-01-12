FA пригрозила клубам за гомофобную кричалку против "Челси"

FA пригрозила клубам, что будет выдвигать обвинения в случае использования гомофобной кричалки, направленной против игроков и фанатов "Челси".

Недавние матчи "Челси" против "Манчестер Сити" и "Ноттингем Форест" были омрачены оскорбительной для "синих" кричалкой, доносившейся с трибун.



Эта же кричалка была направлена в адрес главного тренера "Эвертона" Фрэнка Лэмпарда, бывшего игрока и наставника "Челси", в матче "ирисок" против "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии.



FA не оставила это без внимания и сегодня выпустила заявление о том, что все клубы Премьер-Лиги и низших лиг получили предупреждение о недопустимости использования кричалки со словами "rent boy" ("мальчик по вызову").



Отныне данная кричалка считается дискриминационной и может повлечь дисциплинарные санкции в отношении клуба, чьи фанаты ее употребили.



Объединение ЛГБТ-болельщиков "Челси" Chelsea Pride уже выразило свое одобрение этому поступку со стороны Ассоциации.