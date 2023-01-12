FA пригрозила клубам за гомофобную кричалку против "Челси"

ЛГБТ-болельщики Челси FA пригрозила клубам, что будет выдвигать обвинения в случае использования гомофобной кричалки, направленной против игроков и фанатов "Челси".

Недавние матчи "Челси" против "Манчестер Сити" и "Ноттингем Форест" были омрачены оскорбительной для "синих" кричалкой, доносившейся с трибун.

Эта же кричалка была направлена в адрес главного тренера "Эвертона" Фрэнка Лэмпарда, бывшего игрока и наставника "Челси", в матче "ирисок" против "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии.

FA не оставила это без внимания и сегодня выпустила заявление о том, что все клубы Премьер-Лиги и низших лиг получили предупреждение о недопустимости использования кричалки со словами "rent boy" ("мальчик по вызову").

Отныне данная кричалка считается дискриминационной и может повлечь дисциплинарные санкции в отношении клуба, чьи фанаты ее употребили.

Объединение ЛГБТ-болельщиков "Челси" Chelsea Pride уже выразило свое одобрение этому поступку со стороны Ассоциации.


Метки FA, болельщики, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2023 06:00

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  1. superglor 12.01.2023 06:23 # superglor
    Рентбои! Рентбои!
    Челси рентбои!

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  2. chelsea-69 12.01.2023 06:04 # chelsea-69
    Ветка для сбора мусора открыта

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