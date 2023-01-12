Жеребьевка 1/2 финала Кубка Лиги
С помощью жребия были составлены полуфинальные пары Кубка Лиги.
"Саутгемптон", сенсационно выбивший из турнира "Манчестер Сити", дома поборется за выход в финал с "Ньюкаслом". В другой паре "Манчестер Юнайтед" совершит выезд к "Ноттингем Форест.
Отметим, что каждый полуфинал традиционно играется в два матча. Первые состоятся на неделе, стартующей 23 января, ответные — на неделе, стартующей 30 января.
Финал Кубка Лиги будет сыгран на "Уэмбли" 26 февраля.
Жеребьевка 1/2 финала Кубка Лиги
Саутгемптон — Ньюкасл
Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед
12.01.2023 01:30
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