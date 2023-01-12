С помощью жребия были составлены полуфинальные пары Кубка Лиги.

"Саутгемптон", сенсационно выбивший из турнира "Манчестер Сити", дома поборется за выход в финал с "Ньюкаслом". В другой паре "Манчестер Юнайтед" совершит выезд к "Ноттингем Форест.



Отметим, что каждый полуфинал традиционно играется в два матча. Первые состоятся на неделе, стартующей 23 января, ответные — на неделе, стартующей 30 января.



Финал Кубка Лиги будет сыгран на "Уэмбли" 26 февраля.



Жеребьевка 1/2 финала Кубка Лиги



Саутгемптон — Ньюкасл

Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед