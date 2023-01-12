Жеребьевка 1/2 финала Кубка Лиги

Кубок Лиги С помощью жребия были составлены полуфинальные пары Кубка Лиги.

"Саутгемптон", сенсационно выбивший из турнира "Манчестер Сити", дома поборется за выход в финал с "Ньюкаслом". В другой паре "Манчестер Юнайтед" совершит выезд к "Ноттингем Форест.

Отметим, что каждый полуфинал традиционно играется в два матча. Первые состоятся на неделе, стартующей 23 января, ответные — на неделе, стартующей 30 января.

Финал Кубка Лиги будет сыгран на "Уэмбли" 26 февраля.

Жеребьевка 1/2 финала Кубка Лиги

Саутгемптон — Ньюкасл
Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед


Метки жеребьевка, Кубок Лиги, Манчестер Юнайтед, Ноттингем Форест, Ньюкасл, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2023 01:30

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