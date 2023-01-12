"Манчестер Сити" вылетел из Кубка Лиги

Секу Мара "Манчестер Сити" вылетел из Кубка Лиги, на стадии 1/4 финала уступил "Саутгемптону" со счетом 2:0.

С началом матча "Сити" принялся контролировать мяч, но опасных моментов не создавал, если не считать неточный удар Илкая Гюндогана.

"Саутгемптон" при этом регулярно огрызался, а на 23-й минуте даже открыл счет. Лянко совершил перехват возле центральной линии поля, продвинулся по правому флангу и прострелил в штрафную, где Секу Мара, опередив Кайла Уолкера, в касание пробил ногой — 1:0.

Спустя пять минут "святые" провели еще одну результативную контратаку. После перехвата Мусса Дженепо продвинулся вперед, а затем метров с 30 забросив мяч за шиворот покинувшему свои ворота Штефану Ортеге — 2:0.

Несмотря на замены, преображения "Сити" после перерыва не случилось. Гости по-прежнему беззубо атаковали и неуверенно оборонялись.

За весь матч "горожане" не нанесли ни одного удара в створ, потерпев справедливое поражение, которое, к слову, вполне могло быть и крупнее.

Еще одним полуфиналистом стал "Ноттингем Форест", который взял верх над "Вулверхэмптоном" в серии послематчевых пенальти, основные 90 минут завершив со счетом 1:1.

"Саутгемптон" — "Манчестер Сити" — 2:0 (2:0)

Голы: Мара 23, Дженепо 28.

"Саутгемптон": Базуну, Салису, Чалета-Цар, Лянко, Уолкер-Питерс, Дженепо (Перро 57), Уорд-Проуз, Диалло, Лавиа (Эльюнусси 62), Мара (Адамс 62), Адам Армстронг (Оршич 83).

"Манчестер Сити": Ортега, Канселу, Уолкер (Аканджи 45), Лапорт, Гомес (Аке 45), Филлипс (Родри 63), Гюндоган, Фоден, Палмер (Де Брюйне 45), Альварес, Грилиш (Холанд 56).

Предупреждения: Лавиа, Диалло.

"Ноттингем Форест" — "Вулверхэмптон" — 1:1 (1:0) победа "Ноттингем Форест" в серии пенальти — 4:3

Голы: Боли 18 — Хименес 64.

"Ноттингем Форест": Хендерсон, Орье, Уорралл, Боли (Маккенна 61), Лоди, Мангаля (Колбек 65), Йетс, Фройлер, Гиббс-Уайт, Скарпа (Деннис 68), Джонсон (Сарридж 68).

"Вулверхэмптон": Са, Семеду, Хонни, Килмен, Тоте, Аит-Нури (Поденсе 59), Моутиньо (Кунья 59), Нунеш, Гедеш (Невеш 45), Хименес (Адама Траоре 75), Хван (Ходж 80).

Предупреждения: Орье — Килмен, Невеш, Поденсе, Нунеш.


Метки Кубок Лиги, Манчестер Сити, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2023 00:55

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  1. iskander8sg 12.01.2023 01:07 # iskander8sg
    парни тут очередная струя в ебло промытым кацапам, у меня.
    Кидать сегодня или с утра?)

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  2. beatles-red 12.01.2023 01:06 # beatles-red
    Ахах. Эти пидорасня кому угодно очко подставят

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  3. hammersmith 12.01.2023 01:04 # hammersmith
    ДОЛБОЕБЫ кричали "сваииииии" Саутгемптону, но были выебаны.

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  4. superglor 12.01.2023 01:01 # superglor
    Но они не учли что в турнире остались ГЕРЦОГИ с великим английским тренером Эдди Хау, который разрушит весь позорный коррупционный заговор и возьмет первый трофей ГЕРЦОГОВ в новой эпохе.

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  5. pozitiv4ik 12.01.2023 01:01 # pozitiv4ik
    Челы с 20 играют лучше чем недоклуб
    Бёлли спасибо тебе

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  6. moneycity 12.01.2023 01:00 # moneycity
    Просто дали возможность братишкам из Ньюкасла оформить кубок в этом году.

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  7. superglor 12.01.2023 01:00 # superglor
    Ну тут все ясно, чмошники пригородные купили самый дешевый кубок, чтобы лысый голандский тренерочек выиграл хоть какой-то трофей спустя 6 лет после великого Моура. Продажная коррупция во всей красе.

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  8. suddenly 12.01.2023 00:58 # suddenly
    http://fapl.ru/posts/97895/?c=1#c7700808

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