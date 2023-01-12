"Манчестер Сити" вылетел из Кубка Лиги, на стадии 1/4 финала уступил "Саутгемптону" со счетом 2:0.

С началом матча "Сити" принялся контролировать мяч, но опасных моментов не создавал, если не считать неточный удар Илкая Гюндогана.



"Саутгемптон" при этом регулярно огрызался, а на 23-й минуте даже открыл счет. Лянко совершил перехват возле центральной линии поля, продвинулся по правому флангу и прострелил в штрафную, где Секу Мара, опередив Кайла Уолкера, в касание пробил ногой — 1:0.



Спустя пять минут "святые" провели еще одну результативную контратаку. После перехвата Мусса Дженепо продвинулся вперед, а затем метров с 30 забросив мяч за шиворот покинувшему свои ворота Штефану Ортеге — 2:0.



Несмотря на замены, преображения "Сити" после перерыва не случилось. Гости по-прежнему беззубо атаковали и неуверенно оборонялись.



За весь матч "горожане" не нанесли ни одного удара в створ, потерпев справедливое поражение, которое, к слову, вполне могло быть и крупнее.



Еще одним полуфиналистом стал "Ноттингем Форест", который взял верх над "Вулверхэмптоном" в серии послематчевых пенальти, основные 90 минут завершив со счетом 1:1.



"Саутгемптон" — "Манчестер Сити" — 2:0 (2:0)



Голы: Мара 23, Дженепо 28.



"Саутгемптон": Базуну, Салису, Чалета-Цар, Лянко, Уолкер-Питерс, Дженепо (Перро 57), Уорд-Проуз, Диалло, Лавиа (Эльюнусси 62), Мара (Адамс 62), Адам Армстронг (Оршич 83).



"Манчестер Сити": Ортега, Канселу, Уолкер (Аканджи 45), Лапорт, Гомес (Аке 45), Филлипс (Родри 63), Гюндоган, Фоден, Палмер (Де Брюйне 45), Альварес, Грилиш (Холанд 56).



Предупреждения: Лавиа, Диалло.



"Ноттингем Форест" — "Вулверхэмптон" — 1:1 (1:0) победа "Ноттингем Форест" в серии пенальти — 4:3



Голы: Боли 18 — Хименес 64.



"Ноттингем Форест": Хендерсон, Орье, Уорралл, Боли (Маккенна 61), Лоди, Мангаля (Колбек 65), Йетс, Фройлер, Гиббс-Уайт, Скарпа (Деннис 68), Джонсон (Сарридж 68).



"Вулверхэмптон": Са, Семеду, Хонни, Килмен, Тоте, Аит-Нури (Поденсе 59), Моутиньо (Кунья 59), Нунеш, Гедеш (Невеш 45), Хименес (Адама Траоре 75), Хван (Ходж 80).



Предупреждения: Орье — Килмен, Невеш, Поденсе, Нунеш.