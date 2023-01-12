Жоржиньо, вероятно, покинет "Челси" в конце сезона

Полузащитник "Челси" Жоржиньо, вероятно, покинет лондонский клуб в конце сезона, когда истечет его контракт.

Лишь в прошлом месяце агент Жоржиньо заявил, что "Челси" предложил его клиенту новый контракт, однако The Telegraph утверждает, что 31-летний итальянец едва ли останется на "Стэмфорд Бридж".



Жоржиньо уже может свободно вести переговоры с зарубежными клубами и вызывает интерес у представителей Серии А и других иностранных лиг.



В своем время Жоржиньо обошелся "Челси" в 50 миллионов фунтов, однако в этом сезоне к игре экс-полузащитника "Наполи" есть большие вопросы.



А вот насчет продления сотрудничества с полузащитником Нголо Канте, чей контракт тоже истекает в конце сезона, "Челси" гораздо оптимистичнее.



Несмотря на то, что Канте почти не играет в этом сезоне из-за травм, 31-летний француз склоняется к тому, чтобы остаться на "Стэмфорд Бридж", где его по-прежнему считают одним из лучших в мире.



Даже если Канте заключит новый контракт, "Челси" все равно постарается приобрести минимум одного полузащитника высокого уровня — в январе или грядущим летом. На радаре у "синих" находятся Энцо Фернандес из "Бенфики" и Мойсес Кайседо с Алексисом Макаллистером из "Брайтона".