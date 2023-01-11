"Саутгемптон" приобрел Карлоса Алькараса

"Саутгемптон" объявил о приобретении полузащитника "Расинга" Карлоса Алькараса. Сделка оценивается в 12 миллионов фунтов.

20-летний Алькарас заключил с "Саутгемптоном" контракт на четыре с половиной года и стал вторым новичком команды Натана Джонса в это трансферное окно после вингера Мислава Оршича, прибывшего из загребского "Динамо".



Карлос добился впечатляющего прогресса у себя на родине в Аргентине за последние три года, дебютировал за "Расинг" в 17-летнем возрасте.



Алькарас быстро утвердился основным игроком "Расинга", за который сыграл 83 матча и забил 13 голов.



Из официального заявления "Расинга" следует, что аргентинский клуб сможет рассчитывать на 15-процентную долю от последующей перепродажи Карлоса "святыми".



"Мне не терпится начать тренироваться и играть. Я готов выкладываться на 100% ради этого клуба, ради этой футболки. Я предвкушаю знакомство со всеми своими партнерами по команде, и я готов выкладываться без остатка", — сообщил Алькарас.