Мошири поддержал Лэмпарда

Хозяин "Эвертона" Фархад Мошири публично поддержал своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

"Эвертон" набрал лишь одно очко из 18 последних в Премьер-Лиге и сейчас располагается в зоне вылета, а пресса неустанно спекулирует насчет увольнения Лэмпарда, называя Уэйна Руни и Шона Дайча в качестве его возможного сменщика.



Мошири, который не посещает "Гудисон Парк" с 2021 года, соглашается, что результаты "ирисок" оставляют желать лучшего, однако Фархад верит, что Лэмпард — правильный человек для этой работы.



"Я обладаю верой в работу, которую выполняет не только наш тренер, но также наш спортивный директор и совет директоров".



"Эта вера держится на моем знании нашего плана и того, работа какой глубины и какого качества проделывается на нашей тренировочной базе и в нашем офисе. Я уверен, что мы обладаем квалифицированными, опытными и сосредоточенными профессионалами на все уровнях клуба. Все мы согласны, что наша текущая позиция в лиге должна быть и будет лучше".



"Мы регулярно анализируем нашу игру и инициируем перемены в областях, где клуб, как нам кажется, не соответствует стандарту. Именно этим была обусловлена текучка тренеров, руководителей и членов совета директоров", — говорится в заявлении Мошири.