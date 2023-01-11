Поттер подтвердил, что Фелиш может сыграть с "Фулхэмом"

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер подтвердил, что нападающий Жоау Фелиш может сыграть против "Фулхэма" в четверг вечером.

Ранее днем "Челси" подтвердил аренду Фелиша из "Атлетико" до конца сезона стоимостью около 18 миллионов фунтов, если сложить арендную плату и зарплату игрока.



Жоау даже успел провести тренировку с первой командой "синих", и в случае своевременного оформления всех разрешений 23-летний португалец примет участие в лондонском дерби с "Фулхэмом".



"Это хорошо, что он смог поучаствовать в тренировке сегодня, и мы посмотрим, сыграет ли он в четверг. Мы все еще ожидаем подтверждения, что он может сыграть".



"Что касается его физического состояния, то он может сыграть. Это всегда немного неизвестный период, ведь он переходит из одного клуба в другой, но каждая ситуация индивидуальна", — цитирует Поттера Evening Standard.