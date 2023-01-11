"Астон Вилла" купила Алекса Морено
"Астон Вилла" объявила о приобретении левого защитника "Реал Бетис" Алекса Морено стоимостью около 13.3 млн. фунтов.
29-летний испанец становится первым новичком своего соотечественника Унаи Эмери в качестве главного тренера "Виллы".
На "Вилла Парк" Морено, которого прошлым летом связывали с переходом в "Ноттингем Форест", будет конкурировать за игровые минуты с Люкой Динем.
Алекс выступал за "Реал Бетис" с 2019 года, в прошлом сезоне выиграв с андалусийской командой Кубок Испании.
Помимо "Реал Бетис", Морено также защищал цвета "Эльче", "Райо Вальекано" и "Мальорки".
"Алекс — хороший игрок, который сможет помочь нашей команде. Он был одним из лучших левых защитников Ла Лиги в последние сезоны, и мы рады заполучить его сюда", — заявил Эмери.
11.01.2023 20:00
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